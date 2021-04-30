Ключевский район: Когда и зачем красят яйца на Пасху, что символизируют куличи и пасхи из творога

По традиции, красят яйца, пекут куличи и пасхи в Великий (или Чистый) четверг. В 2021 году этот день выпал на 29 апреля

В. Кукуречко Фото

Крашеные яйца на Пасху

Один из главных символов Пасхи – красное яйцо. Алый цвет символизирует кровь, пролитую Иисусом Христом за грехи человечества, а само яйцо – символ воскресения, новой жизни, пишет «Фома».

Почему красят яйца на Пасху

Самая известная версия, почему христиане красят яйца на Пасху, восходит к проповеди ученицы Иисуса Христа Марии Магдалины. Она пришла в Рим к императору Тиберию и преподнесла ему в дар куриное яйцо (потому что других даров у нее не было). Мария Магдалина сказала:

«Христос воскрес!»

Император не поверил и сказал, что как яйцо не может покраснеть, так и мертвец не оживет. И тут подаренное яйцо покраснело.

Что символизирует творожная пасха

Пасха из творога в виде усеченной пирамиды – символ Гроба Господня. Это блюдо принято украшать буквами «ХВ» (означающими «Христос Воскрес»).Часто также на творожной пасхе выкладывают крест, копье, цветы.

Почему на Пасху пекут кулич

Традиция печь куличи – высокий хлеб круглой формы – на Пасху пришла из Византии.

Согласно христианскому вероучению, после воскресения Иисус Христос являлся апостолам по время трапезы. Ученики стали ждать его появления: оставляли центральное место свободным и в середину стола ставили предназначенный для Христа хлеб.

Впоследствии появилась такая традиция. На Пасху в храме хлеб («артос») оставляют на специальном столе. Всю Светлую седмицу хлеб стоит перед открытыми вратами алтаря. В субботу после специальной молитвы этот хлеб раздают верующим.

Постепенно в каждой семье на Пасху стали готовить свой хлеб, названный куличом.

Автор: Толк

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