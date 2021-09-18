Ключевский район: Ключевцы голосуют

Ровно в 8.00 часов на территории Ключевского района открылись избирательные участки по выборам депутатов Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания.

см ВЫборы 2021

Накануне ко всем избирателям обратилась Ирина Акимова, председатель Избирательной комиссии Алтайского края.

«Сегодня мы находимся на финише масштабных избирательных кампаний 2021 года – 17, 18 и 19 сентября проходит голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выборах депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания. На единый день голосования также назначено значительное количество избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

Одной из особенностей выборов этого года является высокая конкурентность. Федеральные списки 14 политических партий вошли в бюллетень для голосования на выборах депутатов Государственной Думы по федеральному округу, по четырем одномандатным избирательным округам, образованным на территории Алтайского края, зарегистрированы 34 кандидата. На 68 депутатских мандатов в краевом парламенте претендуют порядка 840 человек, которые состоят в краевых списках кандидатов, а также выдвинуты по 34 одномандатным округам.

В организации и проведении выборов задействованы более 15 тысяч членов избирательных комиссий различного уровня. Мы приложили максимум усилий для того, чтобы процедура голосования была удобной, комфортной и безопасной для каждого жителя Алтайского края.

Корпус избирателей в нашем регионе насчитывает почти два миллиона человек. И голос каждого очень важен. Каждый бюллетень может стать решающим при подсчете голосов! Уважаемые жители Алтайского края, ждем вас на избирательных участках 17, 18 или 19 сентября с 8.00 до 20.00 часов! От вашего выбора зависит будущее нашего края, нашей страны!»

В текущей избирательной кампании немало новшеств, но как и в дни голосования за поправки к Конституции избиратели получают индивидуальные пакеты со средствами индивидуальной защиты. Сегодня каждый голосующий получает на руки четыре бюллетеня, в каждом из которых необходимо проставить только одну отметку напротив какого либо из кандидатов, либо отдать предпочтение одной из партий (в бюллетене по выборам депутатов Госдумы их 14, по выборам депутатов АКЗС их 6.Пока еще рано говорить о каких-либо предварительных данных по участию в голосовании, но в течение трех дней мы постараемся информировать вас, уважаемые читатели, обо всем.

Автор: Виктор Бакаенко

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