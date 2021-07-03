Ключевский район: Клиенту навстречу

Акционерное общество "Алтайэнергосбыт" отмечает свое 15-летие.

Ю. Антошкина Фото

У компании два ключевых направления деятельности: энергоснабжение потребителей, которое заключается в покупке электроэнергии на оптовом и розничных рынках и ее дальнейшей продаже потребителям почти на половине территории Алтайского края и всей Республике Алтай.

В нашем районе посредством АО «Алтайэнергосбыт» получают электроэнергию жители и организации всех сел, а также частично райцентра. Второе направление – это предоставление комплекса коммерческих услуг: продажа электротехнической продукции, а также предоставление энергосервисных услуг.

Есть свой офис

Электрическая энергия прочно вошла в жизнь человека. Она обеспечивает нас с вами всеми благами, сопровождая в повседневности повсюду. Желая сделать свою жизнь комфортной, человек становится все более зависимым от электричества, именно поэтому каждому из нас так важно оперативно решать все проблемы, касающиеся вопросов электроснабжения. На это и рассчитывают клиенты АО «Алтайэнергосбыт». Компания, в свою очередь, начиная с момента своего создания 6 июля 2006 года, большое внимание уделяет повышению качества обслуживания клиентов через сеть клиентских офисов. Пятнадцать лет назад появился такой офис и в нашем районе.

Клиентским офисом «Ключевский» территориального отделения «Кулундинское» АО «Алтайэнергосбыт» руководит Сергей Баев. Коллектив небольшой, и помимо начальника его представляют еще три человека: старший агент по сбыту электроэнергии Лариса Резникова, агент по сбыту Татьяна Жуйкова и водитель Валерий Курьянов. У каждого свои обязанности, которые они выполняют уже по многу лет.

Сергей Баев является бессменным руководителем офиса, начиная с самого основания компании. Помимо осуществления общего руководства офисом в его функции также входит взаимодействие с юридическими лицами. К ним относятся контроль и приемка показаний, выставление счетов и заключение договоров с организациями, подготовка соответствующей документации при этом. «Также мы как энергосбытовая компания отвечаем за бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией требуемого качества в необходимом объеме. Поэтому в случае отключений электричества, связанных с проведением работ по техническому обслуживанию электросетевого комплекса сетевой компанией или в случае аварии, обязательно информируем обратившихся к нам клиентов о сроках восстановления его подачи», – поясняет Сергей Баев.

Можно сказать, «олицетворением» офиса являются агенты по сбыту электроэнергии Лариса Резникова и Татьяна Жуйкова. Чаще всего именно они консультируют обычных потребителей либо в клиентском офисе при непосредственном обращении, либо по телефону по любым вопросам, связанным с оплатой электроэнергии, передачей показаний счётчиков, заказом услуг и многим другим.

– На данный момент офисом обслуживаются около 3500 абонентов. Все начисления производятся строго в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг и по утверждённым тарифам. В наши компьютеры занесена информация по каждому абоненту. В лицевой карте видно: установлен счетчик или нет, поступила ли оплата – все это происходит в автоматическом режиме. Сейчас существует множество возможностей оплатить электроэнергию, в том числе дистанционных. Очень популярен у наших абонентов сервис «Личный кабинет клиента» (ЛКК), который функционирует на официальном сайте компании и в бесплатном мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт». После простой регистрации можно получить исчерпывающую информацию о состоянии лицевого счета, передать показания прибора учета, оплатить услугу с помощью банковской карты, просмотреть историю начислений и оплат, подписаться на электронную квитанцию, заказать энергосервисные услуги и многое другое. Кроме ЛКК на нашем сайте действует сервис «Оплатить квитанцию онлайн», также оплатить счета онлайн можно через электронный сервис «Сбербанк Онлайн» и систему «Город», – поясняет Татьяна Жуйкова. Она, как и Сергей Баев, стоит у истоков офиса «Ключевский» и на протяжении всех пятнадцати лет консультирует абонентов по любым вопросам, касающихся энергоснабжения, поэтому знает все нюансы клиентского обслуживания.

Долг платежом красен

Лариса Резникова как старший агент по сбыту электроэнергии ведает также вопросами сверки данных по платежам и ведет работу по возврату задолженности через судебную инстанцию и вместе с судебными приставами, ведь договорные отношения между гарантирующим поставщиком электроэнергии АО «Алтайэнергосбыт» и конкретным потребителем предусматривают не только права, но и обязанности сторон. И если обязанности выполняются не в полной мере, к примеру, в срок не оплачивается поставленная электрическая энергия, такому потребителю напоминают о необходимости погасить долг.

– Работаем мы с должниками в рамках закона, просто так никто и никогда не будет отключать электричество. Если человек не оплачивает электроэнергию, информируем его об этом либо по телефону, либо он узнает о задолженности через квитанцию, доставляемую почтальоном. По существующему законодательству, если абонент накопил долг, превышающий сумму 2 месячных размеров платы за электроэнергию, рассчитанный, исходя из нормативов, наш водитель Валерий Курьянов вручает неплательщику под подпись уведомление о необходимости оплаты. Получив его, клиент должен за 20 дней погасить долг или договориться о графике погашения. В случае неоплаты, на двадцать первый день мы отключаем абонента от электроснабжения. Хочу еще раз подчеркнуть – мы действуем в рамках существующего законодательства, – сообщает о своей работе Лариса Резникова.

Невозможно не упомянуть и вклад в общее дело водителя Валерия Курьянова. Его основная задача – оперативность проведения всех решений и мероприятий компании в жизнь. Он не только доставляет уведомления о задолженности, но и ежемесячно сверяет предоставленные показания со счетчиками должников.

В общем, клиентский офис «Ключевский» АО «Алтайэнергосбыт» – это не какой-то абстрактный вычислительный центр, а, прежде всего, люди, за которыми стоят определенные решения и которые всегда готовы эти решения обсудить. Как уже говорилось, электроэнергия сейчас почти полностью определяет наш с вами быт, поэтому за ее поставку лучше платить вовремя.

Ю. Антошкина, текст и фото.

Автор: Юлия Антошкина

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