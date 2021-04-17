Ключевский район: «Кирюшка» вышел в поле

Дорога, виляя то влево, то вправо, уходила за края березовых и тополиных лесополос.

В. Бакаенко Фото

Местами в кюветах еще виднелись остатки снега, но уже далеко не белого; пройдет всего несколько дней и весеннее солнце превратит его в грязноватые лужицы, которые также быстро впитает наша песчаная почва. Зеленоватые стволики и раскидистые ветви тополей стали заметно зеленее, а кроны берез от набухающих почек уже не так прозрачны, как еще пару недель назад.

Депутат помог

Все просыпается после зимней спячки, и этого времени всегда так ждут селяне, и особенно те из них, кто занят напрямую в аграрной отрасли. Выход в поле – это своего рода особый ритуал, пусть и повторяющийся из года в год, но всегда особенный. Именно для участия в нем мы и направились в этот день в Покровку, в крестьянское хозяйство Вячеслава Камозина. Данное хозяйство нами было выбрано не случайно. Буквально на днях прямо с конвейера Петербургского тракторного завода сюда прибыл новый трактор – К-525 Премиум. Таких, как он, выпускают сотнями, но этот «Кировец» – особенный, и то, как он попал в это хозяйство, это отдельная история, о которой мы хотели бы поведать нашим читателям.

Но для начала о самом тракторе. Кировец К-525 – запущенная совсем недавно, в январе 2020 года, в серийное производство модель универсального трактора для крупных и средних фермерских хозяйств. Основное его предназначение – обработка сельскохозяйственных земель на площади от пятисот до двух тысяч гектаров. Это многофункциональный трактор с явным акцентом на качество, комфорт и удобство работы механизатора. К примеру, кабина трактора К-525 тихая и просторная, установлена на гидроопоры и отвязана от рамы, оснащённая производительным кондиционером, креслом на пневматической подвеске, а также бортовым компьютером. Ну почти все такое же, как у его импортных аналогов, только стоимость в два, а то и в четыре раза меньше. А учитывая отечественное производство, то и обслуживание машины обойдется значительно дешевле. В народе этот трактор уже ласково прозвали «Кирюшкой».

После продажи двух стареньких тракторов Т-150 глава хозяйства Вячеслав Камозин решил приобрести такой трактор, чтобы он был уже задействован в посевной 2021 года. Обратился к региональному дилеру и… наткнулся на непреодолимую преграду.

– После подачи заявки мне сказали, что поставить трактор смогут только в середине лета, не раньше, – теперь уже с улыбкой рассказывает Вячеслав. А тогда это стало громом среди ясного неба, ведь впереди посевная, а без этого трактора – как без рук. Можно и в сроки посева не уложиться. – Просил пересмотреть сроки поставки – мне отвечают, что никак сделать этого невозможно. И тогда я решил действовать по-другому. Обратился к нашему депутату Государственной Думы Ивану Ивановичу Лоору за поддержкой. Он не из тех депутатов, за которых проголосуешь один раз, и больше не увидишь ни его самого, ни его работы. А Иван Иванович неоднократно в Покровке был и к нам с братом в хозяйства наведывался. Позвонил, обрисовал всю проблему, и что вы думаете, уже на третий день его помощник позвонил мне и сказал, что вопрос решен, и трактор уже отгружается для хозяйства в Петербурге. Ну как тут не благодарить Ивана Ивановича Лоора. Такого депутата еще поискать. Он мне так сказал по телефону, дословно: «Я рад, что у меня пока есть возможность хоть как-то вам помочь». Вот это настоящий депутат, который не только может понять проблему, но и в короткие сроки ее решить. Спасибо еще раз ему, и при встрече еще не раз скажу ему спасибо.

С конвейера – в бой

И вот он «Кирюшка» во всей своей красе стоит на территории хозяйства, на окрашенных красной краской его боках играют солнечные блики, когда изредка сквозь свинцовую пелену туч пробиваются лучи нежного весеннего солнца. Любо-дорого посмотреть. Вечером он уже будет совершенно другой, весь покрытый густым слоем серой пыли. Попробуй, потаскай за собой взад-вперед по бескрайним просторам полей зубчатые бороны. Но такая уж его работа.

Сегодня тяжелая техника в хозяйстве задействована на прибивке влаги – рыхление верхнего пахотного слоя помогает сохранить ее в почве, что станет залогом получения будущего урожая. Работа в хозяйстве организована в две смены, чтобы максимально сократить сроки выполнения работ. И в бой за будущий урожай «Кирюшку» повели двое механизаторов, которые будут трудиться на нем – Сергей Билимбаев и Василий Пирожков. Оба до прихода в хозяйство трудились в ООО «Лес-Сервисе», оба имеют солидный водительский и механизаторский стаж, таким, как они, можно любую технику доверить, справятся, не подведут. И хотя штат работников в хозяйстве укомплектован полностью, его главе Вячеславу Камозину приходится констатировать тот факт, что в кадровом вопросе перспективы все же туманные, большинству механизаторов за сорок и за пятьдесят лет, а вот молодежи почти нет. Незаменимым помощником ему стал сын Михаил. «Он мой зам», – с гордостью говорит Вячеслав. Михаил не хуже отца знает обо всем в хозяйстве, и когда необходимо, без проблем заменяет отца. С полной отдачей трудятся многие, в том числе и Александр Гейс, Анатолий Фильчаков, Максим Тетерич, Андрей Харченко.

Взревел двигатель «Кировца», с лязгом опустилась на почву многометровая борона, оставляя после себя темную полосу взрыхленной почвы. В прошлом году на этой клетке под Николаевкой была пшеница, а в этом будет посеян подсолнечник – очень важная для ключевских аграриев культура. Только благодаря ему, можно сказать, в этом году во многих хозяйствах появилась возможность обновить парк сельскохозяйственной техники. Кстати, покупка нового «Кировца» – не единственное приобретение в крестьянском хозяйстве Вячеслава Камозина. До этого для работы в новом сельхозсезоне уже были куплены трактор К-742 Премиум, дискатор «Дукат-6», дисковый лущильник ЛДГ-12, глубокорыхлитель, культиватор для пропашных культур. Уже сегодня наполовину проплачено приобретение нового мехтока.

– А еще незапланированным приобретением в этом году станет новая сушилка конвейерного типа, такая в нашем регионе имеется только в Хабарском и Ребрихинском районах. Она изготовлена на основе импортных аналогов, но в ней уже учтены и исправлены все слабые места, имеющиеся у ее предшественницы. Как только установим, приезжайте, – радушно приглашает хозяин.

А в условиях влажной осени сушить будет что. В этом году на полях хозяйства, раскинувшихся от поселка Целинного до Николаевки, планируется засеять 1200-1300 гектаров подсолнечника кондитерских сортов «Алтай» и «Посейдон», причем только семенами первой репродукции и элитой, 1200 га пшеницы, 100 га гречихи, 100 га овса и столько же ячменя.

– До 10 мая, думаю, закончим сев подсолнечника, а посевную завершим к началу лета, благо с приобретением нового «Кировца» техники теперь достаточно. А потом будем ждать тепла да дождичка, а там и до золотой осени недалеко. Ну и чтобы цены на продукцию не падали, – рассуждает Вячеслав Камозин. – Это для крестьян тоже немаловажно, ведь от того, какая будет цена реализации, зависит и перспектива дальнейшего развития не только отдельного хозяйства, но и благосостояние всего района.

А новый «Кировец», в ускорении поставки которого посодействовал представитель партии «Единая Россиия», депутат Госдумы Иван Лоор, уходил вдаль, «расчесывая» вспаханную еще с осени зябь стальными зубьями бороны. Он становился все меньше и меньше. Я долго смотрел ему вслед, пока мой взгляд не привлек летящий высоко в небе клин лебедей. Он шел молча. Белоснежные птицы в такт размерено взмахивали мощными крыльями. Шальной ветер откуда-то со степи донес запах травы и березового сока, который смешался с идущим от пашни запахом сырой земли. Я полной грудью вдохнул этот неповторимый аромат и невольно подумал: «Ну, вот, теперь уже точно весна пришла. Дождались!».

В. Бакаенко.

Фото автора.

Автор: Виктор Бакаенко

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