Ключевский район: Как распознать бракованные саженцы

В период осеннего сезона продажи саженцев Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай напоминает садоводам о возможных рисках при покупке посадочного материала.

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Качественные саженцы – это саженцы с подтвержденным экспертами сортом, соответствующие требованиям стандарта по биометрическим показателям (высоте, количеству ветвей, корней, качеству прививки) и с отсутствием болезней.

Приобретая качественные саженцы, садовод вправе рассчитывать на получение плодов, обладающих характеристиками и качеством (размером, вкусом, цветом, ароматом) в количестве и в сроки (начала плодоношения, созревания), свойственные заявленному продавцом сорту.

Продавцы обязаны подтверждать сортовую принадлежность, происхождение и качество саженцев оригиналом либо копией сертификата, заверенной органом по сертификации. На этикетке обязательно должны быть продублированы сведения: о происхождении, о сорте, о категории, о номере партии, о стандарте, о наличии (отсутствии) генетических модификаций.

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай напоминает признаки, указывающие на нарушение правил продажи саженцев:

– ярлык (этикетка) не установленной формы и содержания, как правило, это изображения плодов, прикреплённые к саженцам бельевыми прищепками;

– отсутствие оригинала либо копии сертификата, заверенной органом по сертификации;

– наличие листьев у саженцев с открытой корневой системой (наличие листьев при осенней продаже указывает, что растение не перешло в состояние покоя, продолжает активно дышать и расходовать влагу из тканей, а неодревесневшие побеги наверняка зимой будут поражены морозом).

Напоминаем основные параметры, однозначно указывающие на несоответствие саженцев стандарту или на брак: наличие листьев и подсушенного среза у саженцев с открытой корневой системой, а также только одного основного корня, а не минимум двух, длина корня – менее 20 см, не вертикальный или не зарубцевавшийся штамб. Крона не должна иметь поломанных центрального проводника на расстоянии ближе середины от основания и побегов у основания, у сливы и вишни не должен отсутствовать центральный проводник – часть ствола от штамба до верхушки. У саженцев с закрытой корневой системой ствол должен быть также вертикальным, а более 30 процентов листьев не должно быть повреждено.

На вопросы, возникающие при приобретении посадочного материала, помогут найти ответ в отделе семенного контроля Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай по телефону в г. Барнауле (3852) 66 83 25, в с. Кулунда (38566) 24 5 06.

О. Тимофеева, государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю

и Республике Алтай.

Автор: О. Тимофеева, государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

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