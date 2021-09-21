Ключевский район: Каждый голос избирателя Алтайского края был услышан – Избирком региона

Трехдневное голосование за депутатов Госдумы РФ и депутатов Алтайского краевого заксобрания завершилось в регионе.

СМ Выборы 2021

По предварительным данным, которые в понедельник озвучила председатель Крайизбиркома Ирина Акимова, по итогам подсчета 99,7% голосов, явка в регионе составила 40%. По словам Акимовой, все голоса избирателей учтены.

«Если мы будем говорить об экспертной оценке, на данный момент я не могу говорить о наличии фактов, указывающих на то, что на территории каждого избирательного участка голосование по тому или иному виду избирательной кампании не состоялось. А это означает, что волеизъявление избирателей выражено, каждый голос избирателя Алтайского края был услышан», — сказала на пресс-конференции Акимова.

Если касаться легитимностью итогов голосования, то, как пояснила председатель Крайизбиркома, основания для признания недействительным либо спорными какого либо бюллетеня, их количества или итогов голосования по отдельным участкам, нет. Все протоколы УИКов рассмотрены, подписаны, приняты решения и данные введены в систему «ГАС выборы».

Вместе с тем, Акимова рассказала, что в ряд комиссий поступали обращения от граждан. По большей части это были вопросы, связанные со статусом членов комиссии с правом совещательного голоса, их участием в установлении итогов голосования, вопросы, связанные с сейф-пакетами, документацией. Пример — ситуация с 94 бюллетенями, которые были признанными недействительными на одном из участков в Барнауле.

«Сообщений, которые бы свидетельствовали о фактах нарушений, позволяющих повлиять на волеизъявление избирателя, или свидетельствовали бы о нарушениях, которые не позволяют установить итоги голосования, в Избирком края за три дня не поступало. Никакой сенсации я особой не произведу. 17 сентября принято четыре обращения — из них два касались процедуры проведения выборов, 18 сентября — девять писем, 19 сентября – два обращения», — рассказала Акимова.

По предварительным данным, по Барнаульскому округу победу одержал Даниил Бессарабов (36,66%), по Бийскому — Александр Прокопьев (31,41%), по Славгородскому — Иван Лоор (37,94%). Все они представляют партию «Единая Россия». По Рубцовскому округу лидирует Мария Прусакова (27,20%) от КПРФ.

По предварительным результатам выборов в Госдуму, в регионе лидирует «Единая Россия». Она набирает 33,12%. На втором месте — КПРФ (30,80%). «Справедливая Россия — за правду» (9,98%) на третьем месте, четвертое — ЛДПР (9,19%). Партия «Новые люди» получила пятое место с 6,15%.

Предварительные итоги выборов в заксобрание: «Единая Россия» — 34,29%, КПРФ — 24,4%, «Справедливая Россия — за правду» — 13,69%, «Коммунисты России» — 12,1%, ЛДПР — 10,71%, «Яблоко» — 1,71%.

Автор: Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций администрации Алтайского края

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