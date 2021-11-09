Ключевский район: Качественней дорога – безопасней движение

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В. Бакаенко Фото

«Сохранение жизни, здоровья тысяч граждан нашей страны – важнейшее направление государственной политики. Уровень безопасности дорожного движения напрямую влияет на устойчивость социально-экономического развития, на эффективную работу всей транспортной инфраструктуры России».

Президент Российской Федерации В. Путин.

Ремонт,

соответствующий статусу

Вопросы повышения безопасности дорожного движения сегодня стоят остро. Причем, на самом высоком уровне. Неоднократно эта тема звучала и на президиуме Госсовета, поскольку здесь речь идёт о сохранении жизни, здоровья граждан России. Нерешение этих проблем оборачивается потерей тысяч жизней, в основном молодых, способных принести пользу стране. Как отметил наш Президент Владимир Путин, «уровень безопасности дорожного движения напрямую влияет и на устойчивость социально-экономического развития, на эффективную работу всей транспортной инфраструктуры России».

Буквально недавно, согласно статистике, на каждую тысячу жителей страны приходилось 300 автомобилей, сегодня эта цифра, наверняка, еще выросла. А вот многие проблемы безопасности движения по-прежнему еще не решены. Именно в рамках реализации масштабной политики по ремонту и реконструкции автомобильных дорог в стране мы наблюдаем реальные шаги администрации Алтайского края в данном направлении. Еще будучи исполняющим обязанности губернатора края Виктор Томенко в своей программе сделал акцент именно на ремонте дорог и передаче из регионального в федеральное подчинение автомобильной дороги Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Романово – Родино – Кулунда – граница с Республикой Казахстан, что и было осуществлено в прошлом году. Сегодня этой автодороге присвоено название А-321.

Буквально недавно наш Президент Владимир Путин высказался о качестве дорог следующим образом: «Качество дорог, это само собой разумеется, отдельная огромная задача, связанная с финансированием. Но эти то вопросы, вопросы, связанные с организацией работы на дорогах, можно решить».

И действительно, они решаются. Уже в этом году грандиозный ремонт дороги ключевцы, проезжающие в Барнаул и обратно, могли наблюдать в Мамонтовском и Романовском районах, благодаря чему на ней стало заметно меньше проблемных участков. А на обслуживание и восстановление щебеночного покрытия на участке дороги, проходящем по территории Ключевского района и обслуживаемом филиалом «Ключевской» ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ» только в этом году выделено более 40 миллионов рублей.

Кстати, все ближе и ближе то время, когда этот щебеночный разрыв протяженностью 45 километров будет иметь твердое асфальтобетонное покрытие. Соответствующим образом это скажется и на безопасности движения по автодороге.

Как при военных действиях

Не раз подчеркивалось, что безопасность дорожного движения – это комплексная задача, и для ее решения необходима постоянная координация органов власти всех уровней, а также различных ведомств и хозяйствующих субъектов. Но не нужно отодвигать в сторону и культуру поведения на дороге как самих водителей, так и пешеходов. Мне где-то встретилась такая цифра, что за десятилетие на дорогах России погибает около 350 тысяч человек, в среднем 35 тысяч в год, это население двух с половиной таких районов, как Ключевский. Много это. Очень много. Это страшная цифра, и свой взнос в эту статистику, к сожалению, вносят и ключевцы.

– В 2020 году на территории оперативного обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Кулундинский» с участием несовершеннолетних было зарегистрировано одно ДТП, в котором пострадал 1 ребенок до 18 лет, а за 9 месяцев 2021 года – 3 ДТП, и одно из них в Ключевском районе, в результате которого погибли двое несовершеннолетних. А в целом на территории Ключевского района за 9 месяцев 2021 года зарегистрировано 61 ДТП (в 2020 году – 43), что на 42 процента больше прошлогоднего показателя, в них получили повреждения 93 транспортных средства. В девяти ДТП 8 человек получили ранения, погибло, как было сказано выше, двое, – приводит статистические данные Лилия Сотникова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Кулундинский».

Как это предотвратить? Наверное, очень важно обучать правилам дорожного движения даже не со школьной скамьи, а с детского сада. Как раз мы сегодня и наблюдаем это в нашем районе. Стоит повториться, что этим летом, к примеру, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Лилия Сотникова провела профилактическую беседу с воспитанниками подготовительной группы МБДОУ «Сказка» по соблюдению правил дорожного движения. Ребята усвоили для себя, как нужно переходить дорогу и как правильно передвигаться на улице. А затем все вместе отгадывали загадки, отвечали на вопросы и с большим удовольствием играли в игру «Светофор». Согласитесь, такие веселые уроки в игровой форме больше нравятся детям, а значит приносят больше пользы. Вот еще бы родители этих ребятишек на собственном примере показывали, что правила нужно соблюдать, тогда, глядишь, и на дорогах было бы спокойнее и безопаснее.

Этим как раз и озабочен глава государства. В октябре этого года Владимир Путин заявил, что необходимо добиваться снижения смертности на дорогах. Об этом глава государства сказал на встрече с зампредом Правительства РФ Маратом Хуснуллиным: «Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях. Я вижу комплексные усилия. И МВД работает всё лучше и лучше, и дорожники. Это комплексные мероприятия», – подчеркнул российский лидер.

Да будет свет

Что касается ситуации на местах, то в этом году благодаря дорожникам была решена одна из серьезных проблем, касающихся именно безопасности дорожного движения. Так, несколько месяцев назад на пятикилометровом участке дороги Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Славгород – Бурла – граница с Новосибирской областью, проходящем по территории районного центра Ключи, была установлена современная осветительная система.

– В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» мы установили 184 светильника от Ключевского лицея профессионального образования лицея имени А.В. Гукова до улицы Северной. Для реализации этого проекта было затрачено 15 миллионов рублей. Особенностью установленной здесь системы освещения является специальное устройство, изменяющее освещенность дороги в ночное время, когда интенсивность движения снижается. Это позволяет не только существенно экономить на затратах, но и создает комфорт для жителей близлежащих домов, – разъясняет начальник филиала «Ключевской» ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ» Владимир Чеканов.

Ключевцы с нетерпением ждали, когда же загорятся светильники, поскольку у местной власти на ближайшую перспективу даже не было планов по освещению этой дороги. И сегодня при свете фонарей водитель чувствует себя намного комфортнее, и это же самое можно сказать о пешеходах, особенно детях. Ведь именно они утрами ежедневно шли в школу по обочине этой оживленной трассы, и это создавало определенные риски. Сегодня вся дорожная ситуация видна как на ладони. Приятной неожиданностью стала и установка светофоров на пешеходных переходах. Но пока еще не на всех, и в следующем году работа по установке светофоров продолжится.

Но еще один хороший сюрприз припасли дорожники на будущий год, и это можно будет назвать настоящим подарком для водителей. Как сообщил начальник филиала «Ключевской» ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ» Владимир Чеканов, на лето уже согласованы работы по ремонту автодороги на этом участке, и здесь будет уложен двухслойный асфальт. Такого вида работ наши дорожники еще не делали, но их квалификации достаточно для того, чтобы освоить эту новую технологию. Более подробно о ходе работ мы, конечно же, проинформируем читателей на страницах «Степного маяка» в будущем году.

В таком ключе, при улучшении покрытия, при освещении в ночное время, при оборудовании светофорами, разметкой наши дороги действительно могут стать безопасными и качественными. Давайте только все мы, как участники дорожного движения, будем при движении по ним всегда взаимно вежливы.

В. Бакаенко.

Фото автора.

Автор: Виктор Бакаенко

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