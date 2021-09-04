Ключевский район: К началу нового учебного года готовы

На заседании Правительства Алтайского края под руководством Губернатора Виктора Томенко 25 августа, был рассмотрен вопрос готовности к новому учебному году.

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В этом году в школы края пойдут почти 280 тысяч детей. Подавляющее большинство школьников (85 процентов) будут учиться в первую смену. С учетом эпидобстановки торжественные линейки организуют для учеников 1, 9 и 11 классов. Еще 106 тысяч детей в крае — дошкольники.

Как отметила врио министра образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина, была проведена оценка готовности к новому учебному году школ, детсадов, учреждений дополнительного, профессионального образования, краевых центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Все они готовы начать работу с 1 сентября. Обращалось внимание на антитеррористическую защищенность учреждений, соблюдение эпидемиологических требований, готовность обеспечить учащихся горячим питанием.

Виктор Томенко поручил особое внимание уделять мероприятиям противоэпидемического характера: соблюдению ограничительных мер, превентивным мерам — таким как вакцинация сотрудников. По данным Минобрнауки Алтайского края, уже привито 61,8 процента работников системы образования.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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