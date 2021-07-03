Ключевский район: Живи ярче

В Ключах в минувшее воскресенье традиционно прошло празднование Дня молодежи.

В. Кукуречко Фото

Вечером на площади перед районным Домом культуры состоялась концертная программа «Живи ярче», в рамках которой прошел фестиваль красок «холи».

Торжественное открытие праздника началось с награждения. Благодарственные письма и подарки за общественную работу и активную жизненную позицию были вручены Анастасии Перевозчиковой, Дмитрию Горелику, Дарье Жибоедовой, Валентину Нохрину, Данилу Омельченко, Ксении Филипповой, а также были отмечены и наставники ребят.

Всю праздничную программу ведущие искрометно шутили, проводили игры и конкурсы. А молодежь, в свою очередь, отгадывала загадки, мерилась силами и интеллектом, пыталась перетанцевать друг друга. Весь вечер зрителей развлекали самодеятельные артисты: Сергей Миленко, Анита Куприянова, Ульяна Скороходова, Владимир Генералов, Елена Шило, Алена Стюрова, Анастасия Славных, Ирина Прокудина, Алина Степкина, Мария Резникова, Юлия Старкова и Елена Косоротова, а также ВИА «Позитив-88». Волонтерский отряд «Позитив» КСОШ № 2 (руководитель Н. Шульженко) и театральная студия «Браво» (руководитель И. Прокудина) провели для всех желающих флешмоб. От зажигательных движений никто не мог устоять на месте, поэтому все от мала до велика их повторяли.

Фестиваль красок пришелся по вкусу всем. Раскрасили себя во все цвета радуги и взрослые, и дети. На несколько часов молодежь и площадь «окрасились» в яркие цвета.

Для жителей райцентра после концертной программы была организована дискотека под живую музыку. ВИА «Позитив-88» исполнял песни Виктора Цоя, которые никого не оставили равнодушными. Молодежь веселилась до глубокой ночи.

Организаторы выражают искренние слова благодарности за финансовую помощь в проведении мероприятия Сергею и Надежде Тарасовым, Сергею Рящикову, кинозалу «Премьера» и Ключевскому сельсовету.

В. КУКУРЕЧКО, фото автора.

Автор: Виктория Кукуречко

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