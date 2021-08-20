Ключевский район: Жители Алтайского края могут стать волонтерами Всероссийской переписи населения

Стартовал набор в волонтерский корпус Всероссийской переписи населения. В задачи его участников входит информирование о старте переписной кампании, а также консультирование граждан по вопросам участия в переписи.

см Всероссийская перепись населения 2021

Добровольцы пройдут специальное обучение. Во время работы им предоставят средства индивидуальной защиты.

Регистрация открыта до 15 сентября на сайте перепись2020.добро.рф.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru

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