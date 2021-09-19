Ключевский район: Имение – Озерное. Село – Северное. Судьба – лесная.

В этом году отмечается 125-летие Алтайских имений – малоизвестная, почти забытая дата в лесном хозяйстве Алтая.

Ю. Антошкина Фото

Соль и леса –

главное богатство

В 1896 году ленточные боры края разделяют на 5 огромных участков – «имения», с целью упорядочить хозяйства в борах края, так как до этого боры были приписаны к горнозаводскому ведомству, а заводы, в основном, заканчивают свое горное дело. Это Барнаульское, Локтевское, Павловское, Чулымское имения и Озерное – наше, с наибольшей площадью лесов, входящих в наше имение: Большой Гатский, Малый Гатский, Сростинский, Северный и западная часть Касмалинского бора.

В фондах музея собраны личные дела (копии) всех чиновников этого периода по нашему имению. Имеем опись архива Озерного имения с 1896 по 1906 год, где есть всё: географическое описание местности, расселение переселенцев, строительство заводов (соляных, смоляных, дегтярных, лесопильных), школ, метеостанций, церквей, молитвенных домов, фельдшерских пунктов, мельниц, складов, амбаров, кордонов (ремонт старых) и постройка 6 новых кордонов. В 1902 году открыли почтовое и телеграфное отделения. Прокладывали тракты. Какую красавицу-больницу построили в Волчихе – резиденции Управляющего! (Ее фото имеется в музее). Сколько жилья для служащих имеется! В каждом имении был свой промысел. В Озёрном – соль! Первый на Алтае солеваренный завод Гардера построен на Боровых Озёрах (фото есть) в нашем имении. Бурлинский и Боровой промыслы – доходная статья имения. В музее есть целая экспозиция о добыче соли, только за 1910 год соли добыли 1 млн. 700 тыс. пудов! Соль продавалась по цене 8-10 коп. за пуд (16 кг). Казаки на войсковую рыбалку (в Иртыше ловили стерлядь и засаливали на зиму) покупали по 2 коп. за пуд. Брали же 5 тыс. пудов соли (это информация из документов 1910 года).

Фридрих Карл Михельсон – первый Управляющий Озёрного имения, материала о нём много, нет только фотографии, есть общая фотография Управляющих 1907 года, но есть ли он на ней – вопрос.

Лесничествам – 110

Все: чиновники, служащие, старшие объездчики, объездчики, лесная стража (списки по населённым пунктам есть в музее) – вот всех — всех благодарю их за их подвиг: в безжизненную степь, в неописанный даже бор они вдохнули жизнь, терпя все невзгоды и трудности. Они это сделали, они – смогли. А 1 июля 1911 года начнёт свою деятельность, выйдя из Озерного имения, Ключевское лесничество, с резиденцией в селе Ключи, как самостоятельное лесное хозяйство. Самостоятельность получат ещё 30 лесничеств. Я назову всех – ведь им 110 лет! Аламбаевское с резиденцией в с. Хмелёвское, Алеусское – с. Спирино, Тогульское – с. Тогульское, Чулымское – с. Панкрушиха, Нижне-Кулундинское – с. Овечкино, Инское – с. Иня, Чумышское – с. Тальменка, Озёрное – с. Повалиха, Мормышанское – с. Бутырское, Павловское – с. Павловское, Касмалинское – с. Подстепное, Барнаульское – г. Барнаул, Бобровское – с. Бобровка, Петровское – с. Петровка, Загайновское – с. Буланиха, Бахматовское – с. Боровское, Камышенское – с. Усть-Чарышская пристань, Соколовское – с. Соколово, Телецкое – с. Кибедень, Гатское – Боровые соляные озёра, Коростелёвское – с. Шелковниковское, Локтевское – с. Локоть, Колыванское – г. Змеиногорск, Чарышское – с. Малый Башелак, Улалинское – с. Улала, Онгудайское – с. Онгудай, Бийское – г. Бийск, Лебедское – с. Турочак, Кулундинское – с. Куликово, Солоновское – с. Волчиха.

1 июля 1911 года вступили в должности по Ключевскому лесничеству: лесничий – Майер Евгений Августинович, помощники лесничего – Бажутин Сергей Васильевич, Беляев Николай Николаевич, письмоводитель – Гаркун Арсений Степанович, награжденный серебряной медалью на Станиславовой ленте. Вот и все чиновники лесничества (личные дела есть в фондах музея).

Война, развал империи

Русско-японская война не прошла без «наших» лесников, иначе не было бы восстания, или бунта, лучше сказать. Вернулись домой израненные, отравленные под Мукденом, но… узнали о существовании царского Указа: по 15 десятин земли и по 3 десятины леса на каждую мужскую душу для переселенцев на Алтай. Землю дали по-разному: 6, 8, 10, 15 десятин, а лес – ни-ко-му! А лес-то у нас кабинетный, т.е. в личной собственности у Государя. Бунтовщиков арестовали, судили в Томске, и на … каторгу.

Первая Мировая война – это ещё одна экспозиция в музее: 264 солдата названы по именам и отчествам, офицеры и рядовые – все, кого я нашла за эти годы. В музее есть материал о фото полного Георгиевского кавалера – 4 креста на груди и еще 5 медалей, его род Радченко и сейчас живет и трудится в нашем хозяйстве.

Революция, отречение Государя от престола, развал везде. Боры горят. Чины присягнули Временному правительству, приказ по лесному ведомству от 6 марта 1917 года № 11: «… подчиниться Временному правительству и, оставаясь на местах и стоя на стаже интересов вверенного им имущества, спокойно и твёрдо исполнять все свои служебные обязанности, ничем не нарушая принятого до сего дня порядка…». Подписал за начальника округа действительный статский советник – Л. Маслов.

Экспозиция «1917 год. Развал империи». В ней есть лесничий – последний, царский – Афанасьев Елисей Афанасьевич. В 1919 году он будет арестован. Материалы его личного дела, допросы, решения суда есть в музее. Радует одно: в 1921 году его амнистируют за отсутствием состава преступления. Это очень «тяжелые» дела. Во власть лезут малограмотные, совершенно ничего не смыслящие в ведении лесного хозяйства люди – это основная мысль Афанасьева Е.А. И ещё он никогда не думал, что его лесники станут врагами: «красными» и «белыми». По сути, и те, и другие – наши.

Лесхоз в Северке

Но начинался новый этап в истории страны и нашего лесхоза. Очередная реорганизация – учлесхозы: в каждом селе свой учлесхоз. В 1926 году наше лесное хозяйство возглавил Брайчев Петр Яковлевич – опытный лесовод с хорошим образованием (как он только уберёгся в 1937-м?!). В 50-х годах – начальник Управления лесами Алтайского края.

В 1930 году образованы 3 лесхоза: Кулундинский, Сростинский и Южно-Боровой, куда вошли и наши боры – 17 учлесхозов. В 1935 году появилось 4 лесхоза: Алеусский, Лебяжинский, Ребрихинский и Степно-Михайловский. В 1936 году Степно-Михайловский разделят на три самостоятельных лесхоза: Волчихинский, Степно-Михайловский и Ключевский – все повторилось!

Контора лесхоза размещена в селе Северка. Что решили делать в первую очередь? Строить хозяйство! Дом 1916 года постройки – это жильё для директора (дом стоит в селе старый – старый, но… живой). Был кордон – стал конторой. Построили конюшню на 60 голов, 16-квартирный барак, заложили два 4-х квартирных дома, потом ещё 2 дома двухквартирных и т. д. Устанавливали территорию лесхоза, цеха, мастерские, гаражи, пилорамы и т.д.

В апреле 1937 года получили автомобиль «Полуторка» – вот так и стали обживать поляну под бором. Лесхоз обзавелся своим поселком: садиком, магазином, клубом, баней, спортинвентарём и площадками. К 70-м годам прошлого века лесхоз –это под линеечку дома, штакетные изгороди, побеленные известью (её выдавали на каждый двор). Строго, современно и красиво.

В. Пашкова,

заведующая Музеем леса.

Окончание в следующем номере.

Автор: В. Пашкова, заведующая Музеем леса.

Источник