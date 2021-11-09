Ключевский район: Им мудрость подарили годы

Закончился месячник, посвященный людям пожилого возраста, и мы в Совете ветеранов поселка Целинный подводим итоги ему.

Н. Линник Фото

В это непростое, в связи с пандемией, время массовых мероприятий не проводилось. Были уточнены списки пенсионеров поселка, администрацией сельсовета проводилась работа по ведению приема документов на оформление субсидий и компенсаций.

Сразу три жительницы нашего поселка отметили 90-летний юбилей. Администрация сельсовета и Совет ветеранов поселка по традиции поздравили юбиляров. Но, если раньше мы готовили поздравления совместно с СДК, то сейчас ограничились лишь индивидуальными поздравлениями, с вручением открыток, сувениров и поздравительных газет.

В 1931 году в селе Покровка родилась Александра Емельяновна Зверева. За свой жизненный путь она поработала и швеей, и полифонисткой на коммутаторе, вырастила пятерых детей. Вместе с мужем Николаем Владимировичем они отметили 65-летний юбилей совместной жизни – железную свадьбу. Детей супруги воспитали дружными, работящими, заботливыми. Две дочки живут рядом с родителями. Александра Емельяновна до сих пор сочиняет стихи и очень красиво их декламирует.

Еще одна юбилярша – Анастасия Александровна Сергунина. Приехала на Алтай покорять целину в 1954 году из Свердловска. Эшелон с целинниками направлялся в Барнаул. А по пути – Кулунда, а рядом – Ключи, где жила когда-то девушка. Вот и сошла она с поезда, вернулась в свою семью. Но целинная эпопея не обошла ее стороной. В Целинном строился новый поселок, распахивались целинные земли – работа нашлась и для Насти. И вот уже 67 лет живет она в Целинном. Работала библиотекарем, бухгалтером, парторгом, диспетчером. Занималась общественной работой. Здесь прошла ее юность, родились дети и внучки. А теперь уже есть и правнуки.

Чупахина Валентина Степановна. Приехала ее семья в Целинный из Новосибирска в 50-е годы. Не сосчитать, скольких детей научила писать и считать эта маленькая хрупкая женщина! Но не только письмо и счет переняли от нее ребята. Учила она их также петь и танцевать, поскольку сама отлично пела в хоре и дуэтах. Уже много лет Валентина Степановна на пенсии, но и сейчас помнит всех своих учеников.

В Целинном СДК в течение месячника были развернуты две выставки. Сельская библиотека представила книжную выставку «В гармонии с возрастом». Музей целины посвятил свою выставку памяти Почетного гражданина Алтайского края Павла Ивановича Гукова. На выставке были освещены основные этапы его жизни. Саму выставку назвали «Учитель. Воин. Патриот». Вся жизнь Павла Ивановича была посвящена трем ценностям, соответствующим названию: преподаванию, военной службе Родине и патриотизму. Фотографии, документы, написанные самим Павлом Ивановичем, его стихи, акварели – все это могут увидеть посетители выставки и оценить ту огромную работу, которую этот человек проделал за свою долгую, прекрасную жизнь.

При Целинном СДК продолжает заниматься вокальная группа «Поющие сердца». В ней все участники – пенсионеры, и каждым своим выступлением они радуют жителей поселка и района. Это С. Цыбенко, Л. Назаренко, Л. Риммер, Т. Щербакова, О. Павленко, Н. Глухова и неизменный наш баянист В. Мандрик. Группа любителей скандинавской ходьбы тоже открыла сезон. Закончились огородные работы, появилось время для занятий физкультурой.

Н. Линник,

председатель Совета ветеранов

п. Целинный.

Автор: Н. Линник, председатель совета ветеранов п. Целинный

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