Ключевский район: И каждому дарит улыбку

24 июля в России отмечают свой профессиональный праздник работники сферы торговли. Всегда приветлива, обходительна и доброжелательна с покупателями Наталья Мотрина – продавец-консультант магазина "Акцент".

В. Кукуречко Фото

В торговле Наталья работает уже более 10 лет. По образованию она бухгалтер, но волею судьбы оказалась в торговле. Для этой профессии определенно нужно иметь особый талант, ведь не зря говорят, что в торговле случайных людей не бывает. Вообще, труд продавца легким не назовешь. Нужно быть не только вежливым, но и знающим специалистом, умеющим преподнести тот или иной товар, рассказать о нем, выбрать или посоветовать что-нибудь другое. Всем известно, что среди покупателей люди встречаются разные: требовательные, разборчивые. Но, как известно, клиент всегда прав, поэтому, несмотря ни на что, продавец всегда должен быть в хорошем настроении.

– Свою работу я люблю всей душой, – рассказывает Наталья. – И покупателей своих я знаю в лицо. Знаю их потребности, вкусы, знаю, кто какой косметикой пользуется. Здесь главное – уметь общаться и находить общий язык со всеми людьми. Внимательность, терпимость, и коммуникабельность для продавца – это главные качества.

За все эти качества и любят Наталью покупатели. Да и руководитель магазина Сергей Рящиков отмечает, что она ответственная, честная, исполнительная. Ведь хороший торговый работник способен удовлетворить запросы даже самого взыскательного покупателя. В коллективе Наталья пользуется уважением и авторитетом.

Мы поздравляем Наталью Мотрину и всех работников торговли района с профессиональным праздником. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, благодарных и вежливых покупателей.

Фото В. Кукуречко.

Автор: Виктория Кукуречко

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