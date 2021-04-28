Ключевский район: Губернатору Алтайского края продемонстрировали новую производственную линию по выпуску автоклавного бетона в Барнауле

Сегодня, 26 апреля, состоялось официальное открытие производственной площадки на заводе "Стройберг".

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края Фото

Начало работы современного цеха автоклавного газобетона является новым этапом развития предприятия, рассказал главе региона в ходе экскурсии генеральный директор завода «Стройберг» Михаил Дыров. Строительство объекта было проведено за 2 года: с нуля возведен производственный корпус, приобретено и запущено в работу современное оборудование, проведено обучение персонала. На новом производстве создано около 40 рабочих мест. Общие затраты на создание производственной площадки составили порядка 300 миллионов рублей.

В настоящее время общая площадь производственных помещений завода «Стройберг» составляет 55 тысяч квадратных метров. В трёх цехах работают 235 квалифицированных специалистов. Ассортимент продукции включает 52 номенклатурных единицы, при этом основной продукцией являются: силикатный кирпич, гиперпрессованный кирпич, щебень, известь.

Виктор Томенко поздравил руководство завода «Стройберг» с расширением производства. «Это новые рабочие места и перспектива для нормальной жизни всего предприятия, по всей цепочке – от добычи сырья до производства продукции. Самое главное – наши строители получают отличный продукт и смогут использовать его при строительстве жилья и объектов социальной инфраструктуры», — отметил Виктор Томенко.

Отмечалось, что размещение нового производства в краевой столице позволяет сократить сроки поставки продукции потребителям, поскольку основной рынок строительных материалов находится вблизи барнаульской агломерации. Ведутся переговоры о поставках продукции в другие регионы Сибири, интерес проявляют потребители из Казахстана.

В настоящее время новый цех завода «Стройберг» вышел на проектную мощность – 7 тысяч кубометров автоклавного бетона в месяц, не исключается дальнейшее расширение производства, рассказал Михаил Дыров. В качестве сырья используется песок с собственного карьера, а также цемент, производимый в Алтайском крае.

Гендиректор завода «Стройберг» поблагодарил Виктора Томенко за принятое год назад решение о сохранении в период пандемии деятельности строительных предприятий. «Мы были в стадии строительства. И Ваше решение о том, что строительная отрасль должна работать, нам очень сильно помогло. Реально мы смогли достроить благодаря этому решению. Мы выполняли все предписания Роспотребнадзора, соблюдали весь режим ограничений», — рассказал Михаил Дыров. Еще одно важное решение, которое помогло сохранить динамику строительства в Алтайском крае, стало смягчение требований к сейсмоустойчивости новых строений. Как отметил Виктор Томенко, решение о требованиях к сейсмоустойчивости принято пока только в отношении жилых домов, глава региона намерен продолжить работу с федеральными органами власти по смягчению требований к возведению социальных объектов.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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