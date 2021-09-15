Ключевский район: Губернатору Алтайского края презентовали промышленный технопарк «Юг Алтая» в Рубцовске

Сегодня, 14 сентября, глава региона в ходе рабочей поездки в Рубцовск посетил площадку строящегося технопарка "Юг Алтая".

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края Фото

Производственный комплекс разместился на территории бывшего крупного завода автотракторного электрооборудования, где в настоящее время практически 80 процентов площадей получили «вторую» жизнь, сегодня здесь вновь работают промышленные предприятия города.

Как пояснил депутат Государственной думы Виктор Зобнев, цель создания технопарка — привлечение на единую промышленную площадку компаний, которые будут выпускать продукцию для производственных предприятий сельхозмашиностроения Алтайского края.

Директор управляющей компании промышленного технопарка «Юг Алтая» Станислав Кедик отметил, что уже есть резиденты, готовые осуществлять здесь свою производственную деятельность. Некоторые компании уже занимаются производством, но не хватает ресурсов. «Технопарк позволит в кратчайшие сроки с минимальными затратами расширить производство. Интерес будущих резидентов в том, что это полностью готовая производственная площадка – с кранами, воздухом, теплом, подводом электроэнергии. Организовали индивидуальный тепловой узел именно для технопарка, чтобы минимизировать все риски, с точки зрения комфортности работы», — сообщил Станислав Кедик.

Общая стоимость проекта составляет порядка 700 миллионов рублей. В прошлом году управляющей компании промышленного технопарка «Юг Алтая» в рамках реализации в регионе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» из федерального и краевого бюджетов было выделено 505 миллионов рублей, которые были направлены на приобретение технологического оборудования, материалов, выполнение строительно-монтажных работ.

Губернатор обратил внимание на то, что технопарк даст возможность производить в Алтайском крае комплектующие для производства, которые сейчас закупаются в других регионах и за рубежом и, что немаловажно, новое производство даст дополнительные рабочие места. Работа на объекте запланирована в одну смену, но при увеличении количества рабочих, есть возможность запуска второй смены и круглосуточной работы технопарка.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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