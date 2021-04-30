ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Ключевский район: Губернатор Виктор Томенко: В Алтайском крае значительно нарастили объем средств на модернизацию объектов тепло- и водоснабжения

Горняк22
8 часов Ago

В ходе представления на сессии АКЗС ежегодного отчета о деятельности Правительства края в 2020 году, Губернатор напомнил, что в жилищно-коммунальном хозяйстве края многие объекты имеют высокий износ (более 65%).

Катунь 24 Фото

«Эта проблема не нова, она копилась не один десяток лет и требует значительных вложений, в том числе, и в силу территориальной специфики», — отметил он.

По замечанию Губернатора, если крупные энергокомпании края способны обеспечивать воспроизводство своих основных фондов (в 2020 году направлено около 6 млрд рублей), то инвестиций предприятий коммунальной инфраструктуры (малая теплоэнергетика и водоснабжение) для этого недостаточно. «Поэтому в последние два года мы существенно нарастили объем средств, выделяемых на капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию объектов тепло- и водоснабжения – с 1 миллиарда рублей в 2017 году, в последние два года – по 1,5 миллиарда рублей», — сообщил Виктор Томенко.

Таким образом в 2020 году удалось улучшить надежность теплоснабжения для практически 300 тысяч граждан, проживающих в 32 населенных пунктах края, где появились модульные котельные и проведен капитальный ремонт тепловых сетей.

Более 280 миллионов рублей (за период введения режима чрезвычайной ситуации) в прошедшем году было направлено на прохождение отопительного периода в городе Яровое. «Продолжаем за ситуацией следить», — подчеркнул глава региона.

В 2020 году построено 77 водозаборных скважин, переложено более 50 км водопроводных сетей, что повысило качество и надежность водоснабжения для 200 тысяч человек (в более чем в 60 населенных пунктах).

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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