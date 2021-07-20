Ключевский район: Губернатор Виктор Томенко провел заседание антинаркотической комиссии Алтайского края

Сегодня, 14 июля, на заседании антинаркотической комиссии была рассмотрена эффективность проводимой работы по профилактике наркомании, по выявлению, лечению и реабилитации наркопотребителей.

Пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю Фото

А также противодействию незаконному обороту наркотиков в отдельных муниципалитетах по итогам 2020 года.

Главы Алейского, Рубцовского, Кулундинского и Зонального районов подробно проинформировали о деятельности антинаркотических комиссий на муниципальном уровне, о мерах противодействия распространению наркотиков, антинаркотическом просвещении населения, пропаганде здорового образа жизни. Была отмечена результативная работа правоохранительных структур по пресечению незаконного оборота наркотиков.

С начала текущего года в Алтайском крае проведено около 100 мероприятий антинаркотической направленности, которыми охвачено около 4000 человек, преимущественно несовершеннолетних, — рассказал врио заместителя начальника Главного управления МВД России по Алтайскому краю Марк Левин. Одной из эффективных форм стабилизирующего воздействия на наркоситуацию является проведение межведомственных профилактических операций и мероприятий. С начала года во всех муниципальных образованиях края прошли профилактические операции «Мак», «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России», «Призывник», «Канал» и так далее. Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе в Рубцовске, Новоалтайске, Алейском, Заринском, Краснощековском и Рубцовском районах. Всего в первом полугодии правоохранительными органами на территории края зарегистрировано 1556 наркопреступлений, на 24% возросло количество установленных наркосбытчиков. Пресечена деятельность 15 организованных групп, причастных к распространению наркотиков в Барнауле, Бийске, Новоалтайске и Рубцовске. Участники 13 организованных групп использовали информационно-телекоммуникационные способы сбыта наркотиков. По результатам проведенных мероприятий ликвидированы 7 интернет-магазинов, 1 подпольная нарколаборатория. Из незаконного оборота изъято свыше 145 килограммов наркотических средств, которые не дошли до наркопотребителей.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко подчеркнул необходимость усиления профилактики наркомании среди несовершеннолетних, которые подвержены высокому риску вовлечения не только в употребление наркотиков, но и в их незаконное распространение. «Основная причина такого риска – незанятость несовершеннолетних, в том числе студенческой молодёжи. Одним из основных инструментов преодоления этого негативного фактора является охват системой дополнительного образования. Когда есть внеурочная воспитательная работа, когда есть занятость, это легитимные возможности для детей себя реализовать», — отметил Максим Костенко.

Губернатор края Виктор Томенко поддержал инициативу министра об увеличении охвата детей услугами учреждений допобразования. Кроме того, по решению антинаркотической комиссии будет рекомендовано создать в школах региона ячейки Российского движения школьников, Юнармии, а также спортивных клубов, театральных кружков, которые помогут обеспечить занятость школьников во внеурочное время.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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