Ключевский район: Губернатор Виктор Томенко провел рабочую встречу с директором филиала компании «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго» Николаем Пантелеевым

Участники встречи обсудили прохождение осенне-зимнего периода, который завершится 31 марта. Он характеризуется отсутствием крупных системных аварий.

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«Мы подготовились и хорошо прошли осенне-зимний период. Аварийность в сетях филиала снизилась по сравнению с прошлогодним периодом на 29,5 %. Удалось снизить и длительность перерыва на одно технологическое нарушение — на 27 %. Сейчас он составляет 1,17 часа», — отметил Николай Пантелеев.

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что этот показатель из года в год улучшается. «В целом, если сравнивать 2020 год и 2019 год, не только осенне-зимний период, также произошло снижение, но динамика чуть меньше: количество технологических нарушений относительно 2019 года уменьшилось на 25%. Средняя длительность перерыва тоже снизилась — на 2%», — привел пример руководитель филиала.

Компания готовится к прохождению паводка. Установлены основные очаги, где чаще всего происходили подтопления энергообъектов за последние три года. Они расположены в территориях Смоленского, Петропавловского, Солонешенского, Рубцовского и Чарышского районов. Таких объектов 192, ситуацию вокруг них ежедневно контролируют.

Сформированы аварийно-восстановительные бригады, создан аварийный запас для устранения возможных технологических нарушений, подготовлена специальная высокопроходимая техника для устранения возможных последствий паводка на территории края. В случае угрозы длительных перерывов в энергоснабжении подготовлены 23 передвижных дизельгенераторных установок, 4 стационарные. «Учитывая опыт 2017-2018 года паводковой ситуации, можем в течение суток от наших коллег из дополнительных филиалов привезти до 50 дизельгенераторных установок», — отметил Николай Пантелеев. Также дополнительно приобретена высокопроходимая спецтехника.

«К прохождению паводковой ситуации филиал компании «Россети Сибирь» готов. Более того, с января-февраля мы начали подготовку к следующем осенне-зимнему периоду. Только ремонтная программа филиала составит 535 миллионов рублей», — резюмировал директор филиала.

Николай Пантелеев поблагодарил главу региона за «пристальное внимание вопросам функционирования электросетевого комплекса края».

Справка: «Алтайэнерго» – это крупнейшая электросетевая компания на территории края, которая обслуживает 70 % сетей в регионе. Общая численность коллектива – 3600 человек.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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