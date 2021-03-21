Ключевский район: Губернатор Виктор Томенко принял участие в работе коллегии Министерства здравоохранения Алтайского края

Коллегия по итогам деятельности в 2020 году прошла в четверг, 18 марта, на базе Краевой клинической больницы. Актуальные вопросы системы здравоохранения обсудили главные врачи медучреждений региона, главы, депутаты Государственной Думы и АКЗС.

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Виктор Томенко, открывая заседание коллегии, подчеркнул, что прошедший год войдет в историю, как год тяжелых утрат и героической работы сотрудников медицинских организаций, жителей края, которые встали на передовую борьбы с коронавирусной инфекцией.

Губернатор Виктор Томенко принял участие в работе коллегии Министерства здравоохранения Алтайского края

«Сформулированные задачи и планы на 2021 год говорят о том, что понемногу надо возвращаться к нормальной жизни, привычному формату работы, который подразумевает выполнение обычных задач и функций, реализацию долгосрочных, системных планов, которые в крае намечены и сформулированы. Сегодня мы про это говорили по многим направлениям: это касается и кадровой работы, и цифровизации, и специальных медицинских вопросов. Добавлю также, что федеральное Правительство, Министерство здравоохранения Российской Федерации слышат наши вопросы, мы находимся с ними в контакте, есть понимание и по уже принятым решениям», — отметил глава региона.

Коллегия Министерства здравоохранения Алтайского края

Губернатор в ходе заседания коллегии обратил внимание на возросшую ответственность, которая сегодня накладывается на главных врачей и руководителей среднего звена. Власти региона, исходя из возможностей и ресурсов, готовы своевременно реагировать и откликаться на просьбы и обращения руководства медицинских учреждений.

С основным докладом об итогах работы отрасли в 2020 году и направлениях развития на 2021 год в свете реализации нацпроекта «Здравоохранение» выступил министр здравоохранения края Дмитрий Попов. Он отметил, что год был особенным, так как часть планов по развитию службы пришлось свернуть и сформировать новые приоритеты. В 2020 году была полностью изменена работа поликлинического звена, в короткие сроки перепрофилирован коечный фонд больниц. Несмотря на это, работа по реализации национальных проектов была продолжена в полном объеме.

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов

В 2020 году средства, выделенные как из федерального, так и из краевого бюджетов в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, помогли дополнительно создать более 150 новых полноценных реанимационных мест. Они оборудованы удобными функциональными кроватями, аппаратами ИВЛ, мониторами пациентов, инфузионной техникой, увлажнителями и концентраторами кислорода, газоанализаторами.

По словам министра, в прошлом году по поручению Губернатора Алтайского края в отношении медицинских работников реализован ряд важных мер. Так, из краевого бюджета выделены средства на дополнительные выплаты медикам, которые проводили диагностику или оказывали помощь больным коронавирусной инфекцией, но не вошли в перечень тех, кому были положены выплаты из федерального бюджета. Кроме того, принято решение об организации обсервационных отделений для работников ковидных госпиталей. На эти цели также были направлены средства краевого бюджета.

В 2020 году значительно дооснащены и переоснащены реанимационные отделения медицинских организаций края, приобретено необходимое оборудование. Также запущены четыре компьютерных томографа: в Городской больнице №4 имени Николая Гулла и Городской больнице №12 в Барнауле, Алейской центральной районной больнице и Городской больнице №3 Рубцовска.

В крае не была остановлена медицинская помощь пациентам с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Количество пациентов онкологических диспансеров края, прошедших лечение в 2020 году, больше, чем в предыдущем.

В 2020 году открыто первичное сосудистое отделение в Каменской центральной районной больнице, в кардиодиспансер приобретен новый ангиограф. В полном объеме использовали дистанционную передачу электрокардиограмм (ЭКГ) от бригад службы скорой медицинской помощи в Алтайский краевой кардиологический диспансер.

Министр здравоохранения Дмитрий Попов также отметил, что в борьбе с коронавирусной инфекцией принимала участие не только система здравоохранения края, но и региональное Управление Роспотребнадзора, Алтайский государственный медицинский университет, медицинские колледжи и другие организации.

Коллегия Министерства здравоохранения Алтайского края Коллегия Министерства здравоохранения Алтайского края

В ходе заседания коллегии Губернатор Виктор Томенко вручил медицинским работникам региона федеральные и краевые награды.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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