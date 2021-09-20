Ключевский район: Губернатор Виктор Томенко принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания

Сегодня, 19 сентября, Виктор Томенко посетил избирательный участок № 253 в городе Барнауле.

см Голосует губернатор края Виктор Томенко

После голосования на выборах депутатов Государственной Думы и АКЗС глава региона также принял участие в народном голосовании по определению в Барнауле места установки стелы «Город трудовой доблести».

На выходе из избирательного участка Губернатор сообщил журналистам, что в Алтайском крае проведена планомерная подготовка к выборам. «Уверен, что такие серьёзные масштабные события должны иметь хорошую проработанность, хорошую подготовленность. Мы в Алтайском крае именно так организовали весь подготовительный процесс. Почти 2 тысячи избирательных участков открыты», — сообщил глава региона.

По состоянию на утро 19 сентября явка на выборах составила 24%. Виктор Томенко считает, сегодняшний воскресный день может стать основным по количеству пришедших на голосование.

Сегодня в Алтайском крае, как и по всей стране, походят выборы депутатов Государственной Думы, выборы в Алтайское краевое Законодательное Собрание как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. Кроме того, в нескольких муниципалитетах проходят выборы в районные или городские собрания депутатов. В частности, в Каменском и Залесовском районах, городах Белокуриха и Алейск. Также по краю повсеместно походят довыборы в местные сельские советы. Таким образом будет определено большое количество людей, которые попадут во властные органы.

«Мы ситуацию мониторим и контролируем. На настоящий момент серьезных нарушений, замечаний, отклонений, которые могли бы повлиять на результаты свободного выбора жителей Алтайского края, не наблюдается. Посмотрим, как все будет происходить. Готовы к любым ситуациям, чтобы возможные риски устранить, нормально, планомерно, системно, завершить всю работу и подсчет голосов. Завтра будем подводить итоги», — подчеркнул Губернатор края.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Источник