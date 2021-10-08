Ключевский район: Губернатор Виктор Томенко поздравил с началом работы депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания восьмого созыва

Сегодня, 7 октября, проходит первая сессия регионального парламента нового созыва.

А. Федотов Фото

Парламентарии выбрали мандатную комиссию и признали полномочия избранных депутатов восьмого созыва. Тайным голосованием сегодня избираются спикер АКЗС и его заместитель, председатели постоянных комитетов и их заместители, также утверждается состав комитетов.

Напомним, выборы в Государственную Думу России, краевой парламент, а также ряд органов местного самоуправления состоялись 17-19 сентября. В Алтайское краевое Законодательное Собрание избрано 68 депутатов: 34 — по краевому избирательному округу и 34 — по одномандатным.

Виктор Томенко отметил, что выборы прошли на прозрачной основе, демократично, с соблюдением всех требований действующего законодательства. В составе Законодательного Собрания сегодня большее представительство политических партий — появились силы, которые раньше там не были представлены. «Избиратели Алтайского края смогли выразить свою позицию, отдать свои голоса за те или иные программы дальнейшего развития», — сказал он.

Губернатор отметил, что в предыдущие созывы и Советом народных депутатов, и впоследствии Законодательным Собранием были заложены серьезные традиции. Он выразил надежду, что лучшие из них будут взяты для дальнейшей работы, а также появятся новые.

Виктор Томенко напомнил, что избиратели ждут от депутатов выполнения обещаний, с которыми они шли на выборы, своих наказов. «Думаю, что наш региональный парламент, безусловно, будет тем местом, где непосредственно обсуждаются самые острые вопросы и принимаются решения по самым важным ситуациям, вопросам нашей жизни и развития всего края», — сказал он.

Губернатор пожелал депутатам нового созыва «успешной работы, созидательной, продуктивной, конструктивной — таких споров и таких дискуссий, в которых действительно выявляется истина и появляется то, что непосредственно нужно краю».

Он заверил депутатов в том, что со стороны исполнительной власти будет продолжена конструктивная работа, Правительство края готово прорабатывать, обсуждать, решать самые сложные вопросы.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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