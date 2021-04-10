Ключевский район: Губернатор Виктор Томенко обсудил с руководителями крупнейших птицефабрик Алтайского края вопросы ценообразования на пищевое яйцо

Глава региона посетил птицефабрику "Молодежная" в Первомайском районе, где провел рабочее совещание с участием руководителей крупнейших птицефабрик Алтайского края.

Управление по печати и массовым коммуникациям Алтайского края Фото

Эти предприятия формируют весь объем производимого сегодня в крае пищевого яйца. Отмечалось, что стоимость данного социально значимого продукта значительно выросла по сравнению с прошлым годом — примерно на 70%.

Подчеркивалось, что в Алтайском крае цены на пищевое яйцо продолжают оставаться самыми низкими в стране и в Сибирском федеральном округе. При этом, как отметил в разговоре Губернатор Виктор Томенко, значительный рост стоимости продукта заставляет органы власти внимательно изучить вопросы ценообразования в торговых сетях и погрузиться в ситуацию, которая складывается у сельхозтоваропроизводителей.

В Алтайском крае, по сравнению с другими регионами России и соседними странами, сохраняются объемы производства пищевого яйца: птицефабриками ежегодно выпускается порядка 850 миллионов штук. Причем, объем выпуска стабилен даже с учетом проведения реконструкции и модернизации мощностей на отдельных предприятиях. Чуть больше половины всего производимого в Алтайском крае пищевого яйца продается за пределы региона, в том числе экспортируется в другие страны. При этом на розничном рынке края объем такой продукции наполовину формируется поставками извне, из других регионов страны. В существующей рыночной ситуации на рост себестоимости повлияло повышение цен на зерно, ветпрепараты и другие составляющие.

Была детально рассмотрена ситуация на отдельных предприятиях отрасли. На птицефабрике «Комсомольская» Павловского района (самой крупной в крае) за первый квартал этого года валовое производство яиц составило 86 миллионов штук, что немного ниже аналогичного периода прошлого года. Как рассказал соучредитель предприятия Денис Старовойтов, связано это с тем, что птицефабрикой в прошлом году принято решение строительства современных десятиярусных птичников. Из-за пандемии процесс получения федеральной экологической экспертизы на строительство объектов затянулся. Ввод двух птичников запланирован на этот год. Запуск объектов позволит птицефабрике выйти на более высокие объёмы производства яиц уже в будущем году. Ценовую ситуацию на яйца в данный момент Денис Старовойтов связывает с несколькими факторами. Во-первых, с сезонным, ввиду того, что накануне пасхальных праздников традиционно возрастает спрос на яйцо. Во-вторых, на себестоимости продукции птицефабрик сказываются растущие затраты на составляющие рациона для птицы, упаковочные материалы и другие материально-технические ресурсы. По его мнению, стабилизация цен на пищевое яйцо ожидается в ближайший месяц.

«Мы сверили позиции по поводу того, чтобы рост отпускной цены на птицефабриках и рост стоимости в торговых сетях должен быть обоснованный, осмысленный. Федеральной антимонопольной службой проведен целый ряд проверок, нарушений антимонопольного законодательства не зафиксировано. У наших производителей яйца есть понимание того, насколько ответственная, и в тоже время эффективная политика должна быть по ценообразованию. Я думаю, что точно производители Алтайского края не будут выступать тем локомотивом, который раскручивает ценовой маховик, маховик инфляции в этом сегменте продукции», — прокомментировал Виктор Томенко итоги рабочего совещания.

В ходе совещания была рассмотрена ситуация, складывающаяся и на рынке мяса птицы. Представители Группы «Черкизово» подтвердили намерения реализовать инвестиционные планы по увеличению объемов производства куриного мяса, и с учетом складывающейся экономической ситуации ответственно выстраивать ценовую политику.

Руководитель птицефабрики «Молодежная» Евгений Давыдов провел для Губернатора экскурсию по площадкам предприятия, рассказал о проводимой реконструкции производственных мощностей.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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