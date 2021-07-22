Ключевский район: Губернатор провел заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Алтайском крае

Заседание прошло сегодня, 20 июля, в Правительстве края. Участники обсудили вопрос обеспечения общественной безопасности в местах массового пребывания людей в ходе подготовки и проведения единого дня голосования.

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края Фото

О том, какие меры принимаются на сегодняшний день, Губернатору Виктору Томенко доложили председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова, начальник Главного Управления МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян, заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю Владимир Денисов и начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров.

По словам Ирины Акимовой, в настоящее время избирательная кампания входит в основную стадию. В этом году на территории края пройдут выборы депутатов Государственной Думы РФ, Алтайского краевого Законодательного Собрания, а также местные референдумы и выборы в органы местного самоуправления. Определены три дня основного голосования: 17, 18 и 19 сентября. Стоит задача обеспечить безопасность не только непосредственно в дни голосования, но и на стадии подготовки. Совместно с профильными ведомствами прорабатываются вопросы обеспечения безопасности избирательных участков, членов избирательных комиссий, наблюдателей и самих участников голосования. Как отметила Ирина Акимова, «основными задачами по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения всех избирательных кампаний на территории края являются сохранность избирательной документации, обеспечение правопорядка в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования, соблюдение пожарной безопасности».

На большинстве избирательных участков будет вестись круглосуточная видеофиксация. «Онлайн трансляция видеоизображения в Интернет будет производиться на самых больших избирательных участках, где зарегистрированы более 75 процентов избирателей региона. Остальные УИКи будут оборудованы видеорегистраторами», — сообщила Ирина Акимова.

По словам Андрея Подоляна, совместно с сотрудниками территориальных подразделений Управления Росгвардии и ГУ МЧС России по Алтайскому краю, представителями местных администраций, избирательных комиссий будет проверена техническая укреплённость и антитеррористическая защищенность избирательных участков. После проведения необходимых мероприятий их возьмут под круглосуточную охрану. К охране общественного порядка привлекут народных дружинников, курсантов БЮИ, представителей ЧОПов и казачества.

Рамочными металлодетекторами будут обеспечены практически все участки в Барнауле, частично – в Бийске и Рубцовске. В остальных территориях будут использоваться металлодетекторы ручного типа.

Прорабатывается вопрос образования во всех городах и районах резервных избирательных участков на случай ЧС.

Меры по обеспечению пожарной безопасности принимаются на уровне МЧС России по Алтайскому краю.

Спецификой кампании 2021 года, по словам Ирины Акимовой, станут мероприятия по обеспечению эпидемиологической безопасности с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Виктор Томенко поручил продолжить работу в формате межведомственного взаимодействия по обеспечению общественной безопасности при подготовке и проведении выборов в Алтайском крае. Он напомнил, что эти меры принимаются в соответствие с поручением Совета Безопасности РФ.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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