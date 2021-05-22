Ключевский район: Губернатор края Виктор Томенко открыл II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в столице Алтайского края

На торжественной церемонии открытия соревновании глава региона поприветствовал спортсменов, болельщиков, гостей Алтайского края.

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края Фото

«Я искренне рад приветствовать участников и гостей этих грандиозных соревнований — второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Барнаул принимает сегодня эти важные соревнования. Для нас это большая честь и ответственность. Мы усердно готовились к сегодняшним стартам. Уверен, они пройдут на самом высоком уровне», — отметил Губернатор Виктор Томенко.

Он поблагодарил Международную федерацию каноэ, Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ, Фонд поддержки олимпийцев России, Министерство спорта Российской Федерации, всех, благодаря кому соревнования стали возможными, «за поддержку и за доверие».

«На несколько дней Барнаул действительно станет эпицентром мировых событий в гребле на байдарках и каноэ. Я хочу поблагодарить спортсменов за саму возможность увидеть красоту этого спорта в исполнении самых выдающихся мастеров. Пусть эти соревнования будут яркими и займут свое достойное место в летописи гребного спорта», — подчеркнул глава региона.

Он пожелал спортсменам успехов и побед, а болельщикам — наилучших эмоций, удовольствия от зрелища.

«Пусть все участники соревнования, гости и болельщики останутся довольны. Мы рады видеть всех вас в Алтайском крае также и для того, чтобы отдохнуть, набраться сил и здоровья», – отметил Виктор Томенко.

В ходе церемонии открытия вице-президент Международной федерации каноэ Томас Конитцко отметил, что в соревнованиях принимают участие более 300 спортсменов из 57 стран.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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