Ключевский район: Губернатор Алтайского края Виктор Томенко указал главам муниципалитетов на плохую уборку улиц

Сегодня, 29 марта, на оперативном совещании Правительства Алтайского края Виктор Томенко потребовал от руководителей муниципалитетов повысить качество работ по уборке дорог, тротуаров, пешеходных переходов, дворов в период межсезонья.

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края Фото

«Ситуация в большинстве населенных пунктов края, особенно крупных, неудовлетворительная – по уборке снега, по наличию разных образовавшихся водных преград. Я в субботу и воскресенье целенаправленно по городу (Барнаулу – прим.) прошелся, посмотрел: центральные улицы как-то более-менее еще… Хотя и по ним вопросов много. Но во дворы же заглянуть прямо страшно», — поделился впечатлением от увиденного Виктор Томенко. Похожую картину Губернатор увидел в субботу в Новоалтайске, также глава региона продолжает через соцсети получать от жителей края информацию о происходящем в Бийске, Рубцовске, других населенных пунктах.

«Складывается впечатление, что в наших городах и селах хозяев нет просто. Не может же краевое правительство ходить и снег убирать. Ну хорошо, если невозможно что-то сделать, надо какие-то переходы соорудить временные. То, что делалось всегда. Я обращаюсь к руководителям муниципалитетов. Нет ощущения, что вы этим вопросом болеете, что вы этот вопрос организовываете. Да, большой город Барнаул, да, большой город Бийск. Значит он должен быть разбит на какие-то участки. И за каждым должен быть закреплен ответственный. Это элементарная, понятная, очень простая работа».

Глава региона призвал первостепенное внимание обратить на те места, где проходят большие потоки людей, где это необходимо для решения вопросов жизнеобеспечения, в том числе для проезда пожарных автомобилей, бригад скорой помощи. Руководителям местных органов власти также дано поручение полноценно информировать жителей о том, какая в распоряжении муниципалитетов имеется техника, какое количество специалистов, каков план уборки улиц и дворов в сложный период межсезонья.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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