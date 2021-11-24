ГОРНЯК22 25.11.2021
Алтайский край

Ключевский район: Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с председателем правления Союза писателей России Николаем Ивановым

Горняк22
21 час Ago

Глава писательской организации передал Губернатору копии уникальных архивных документов, связанных с жизнью и творчеством Василия Макаровича Шукшина.

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края Встреча с главой писательской организации

«Я попросил сотрудников архива Союза писателей России поднять документы, которые до настоящего времени не были в обиходе. Мы нашли учетную карточку писателя, которая заполнена с его слов. Этот документ еще никто никогда не видел. Василий Макарович состоял на учете в Союзе писателей Советского Союза (правопреемник – Союз писателей России). Сохранились протоколы о том, как его принимали в писательскую организацию, кто при этом выступал», — рассказал Николай Иванов.

Виктор Томенко отметил, что новые документы имеют особую ценность и будут переданы в музейные фонды.

Также Николай Иванов поблагодарил Губернатора и руководство регионального Министерства культуры за внимание к деятельности краевой писательской организации. В Алтайском крае проводится более 20 литературных чтений.

«Нигде больше такого нет: всероссийских чтений – 3! Дай бог, чтобы где-то одно такое мероприятие проходило. А здесь мероприятия – всероссийские, и все это поддерживается, подпитывается нормальный человеческий интерес. Народ это чувствует, когда в мероприятия вкладывается душа», — подчеркнул Николай Иванов.

На встрече обсуждались перспективные вопросы для сотрудничества региональных властей с Союзом писателей России, в том числе инициатива учреждения новых издательских серий. Одну из таких, направленных на поддержку молодых авторов, Николай Иванов предложил назвать «Молодой голос Алтая». Эти предложения будут рассмотрены губернаторским издательским советом в ближайшее время.

Также речь шла о создании постоянной писательской лаборатории в Алтайском крае, реализации издательских проектов, в том числе «Библиотеки Алтайских писателей».

Николай Иванов отметил, что прерогативой Союза писателей России была и остается тема защиты Отечества. Глава писательской организации преподнес Виктору Томенко свежий трехтомник своих новел на военную тематику.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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