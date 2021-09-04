Ключевский район: Губернатор Алтайского края Виктор Томенко совершил рабочую поездку в Павловский район

Глава региона обсудил с руководством краевого Минсельхоза и районными властями в ходе посещения полей агрофирмы "Черемновская" вопросы организации уборочных работ.

А. Федотов Фото

В настоящее время в хозяйстве ведется уборка сахарной свеклы и зерновых. Текущая урожайность сахарной свеклы в Алтайском крае составляет 446 центнеров с гектара, по оперативным данным по этому показателю наш регион занимает второе место в стране после Ставропольского края.

За последние 10 дней аграрии Алтайского края наверстали отставание от прошлогодних темпов уборки зерновых культур. В регионе на сегодня собрано 2,5 миллиона тонн зерна, обмолот завершён на 45% площадей (1,4 миллиона гектаров). Выдерживать высокие темпы уборочных работ позволяет благоприятная погода и хорошая техническая оснащенность сельхозпредприятий. В этом году в хозяйствах края отмечаются рекордные темпы обновления сельхозтехники: за первое полугодие её приобрели на сумму 8,7 миллиарда рублей, это почти вдвое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Также в ходе рабочей поездки рассмотрены задачи развития сельхозмашиностроения.

Губернатор посетил Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения в Павловске.

Виктор Томенко отметил, что по выпуску техники для почвообработки предприятия Алтайского края образуют группу лидеров в стране, крупнейшим их них является Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения, выпускающий технику под маркой VELES,

В состав мощного кластера аграрного машиностроения входят наряду с АЗСМ компании «АНИТИМ», «Агроцентр», Рубцовский завод запасных частей, а также ряд других предприятий. Всего в отрасли занято более 2 тысяч человек.

Завод сельхозмашиностроения в Павловске в последние годы демонстрирует серьёзные темпы роста, объемы выпуска увеличились в разы. Своими заказами завод загружает партнеров в Павловском районе, Барнауле, в других территориях края.

Государство поддерживает инвестиционную деятельность предприятий отрасли, в том числе предоставляются льготные кредиты, субсидии на проведение научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ, на участие в выставочной деятельности. Определенные меры поддержки оказывают по нацпроектам, в том числе для повышения производительности труда, организации процессов бережливого производства.

Эти меры помогли наладить выпуск техники, конкурентоспособной не только в нашей стране, но и на мировых рынках.

«Тема импортозамещения реализуется эффективно, продукция наших предприятий конкурентоспособна и по ценовому диапазону и, самое главное, — по качеству. Конкуренты наши вынуждены оглядываться, а у потребителей, сельхозпредприятий края, есть возможность выбора», — отметил Виктор Томенко.

В настоящее время сельхозмашины, произведенные в Алтайском крае, поставляются более чем в 60 регионов России и более чем в 20 стран.

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Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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