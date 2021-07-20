Ключевский район: Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание комиссии Государственного Совета России по направлению «Сельское хозяйство»

Сегодня, 16 июля, на заседании комиссии Госсовета, которое прошло в режиме видеоселекторной связи.

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края Фото

На нем были рассмотрены задачи по реализации Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса России. Губернатор Виктор Томенко возглавляет работу комиссии Государственного Совета России по направлению «Сельское хозяйство». В декабре 2019 года комиссией была выполнена масштабная задача – подготовлено и проведено заседание Госсовета, на котором был дан анализ проблем в сфере регулирования земельных отношений. Президент страны Владимир Путин дал ряд поручений, в том числе по разработке госпрограммы вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса России.

«Решение задач по обеспечению продовольственной безопасности страны требует системной работы в сфере земельных отношений. Важнейшими направлениями этой работы являются вопросы эффективного использования сельскохозяйственных угодий, вовлечения в оборот неиспользуемых земель, сохранение и воспроизводство плодородия земель.

В настоящее время в рамках исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам Госсовета Правительством Российской Федерации разработан пакет законопроектов, предусматривающих совершенствование порядка вовлечения в оборот долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе невостребованных. В настоящее время законопроекты проходят процедуру согласования.

Также во исполнение поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания Госсовета 14 мая 2021 года утверждена Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации», — отметил Виктор Томенко.

Данная программа рассчитана на десять лет, на ее реализацию из федерального бюджета планируется направить более 500 миллиардов рублей. В целом по стране планируется ввести в оборот более 13 миллионов гектаров земель. Предполагается выполнение масштабных работ по мелиорации, в том числе осушение участков, высадка лесозащитных полос, борьба с эрозией и опустыниванием земель, а также выполнение комплекса других мер.

Участие в работе комиссии приняли председатель комитета Государственной думы по аграрным вопросам Владимир Кашин, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов, директора департаментов Минсельхоза России Роман Некрасов и Дмитрий Сорокин, с докладами по рассматриваемой теме выступили руководители органов управления АПК Смоленской, Омской, Волгоградской областей, Республик Башкирии и Бурятии.

В ходе выступлений рассмотрены основные параметры государственной программы и раскрыты вопросы увеличения объемов производства продукции растениеводства за счет введения в оборот неиспользуемой пашни, особое внимание уделено лучшим региональным практикам эффективного вовлечения в оборот сельскохозяйственных земель.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Источник