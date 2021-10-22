Ключевский район: Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в заседании Президиума Государственного Совета России

Мероприятие в режиме видеоконференции провел Президент Владимир Путин, основным вопросом стала транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

А. Федотов Фото

Участие от Алтайского края приняли Губернатор Виктор Томенко, заместитель Председателя Правительства края Александр Климин, заместитель министра транспорта региона Дмитрий Коровин.

По словам главы государства, стратегия подготовлена в соответствии с национальными целями и задачами развития России и призвана максимально учитывать экономические интересы и ожидания всех субъектов рынка транспортных услуг, но прежде всего, граждан Российской Федерации, проживающих в городах и сёлах, удалённых и труднодоступных районах страны.

«Обновлённая транспортная стратегия должна строиться вокруг современных запросов человека, в интересах высокого качества жизни наших граждан, открывать дополнительные возможности для развития бизнеса, в том числе малого и среднего. На практике это означает, что каждый гражданин России, где бы он ни жил, должен быть обеспечен надёжным, безопасным транспортным сообщением. Напомню, это требование прямо закреплено и в Конституции нашей страны. И конечно, это означает, что пассажирские и грузовые перевозки осуществляются, как принято говорить, строго по расписанию, отправляются и прибывают в намеченный день и час», — подчеркнул Владимир Путин.

В новой транспортной стратегии России определены принципы развития опорной сети транспортного комплекса и принципы развития транспортных услуг, документом предусматривается ускоренная цифровизация транспортного комплекса и внедрение прорывных технологических решений. В период до 2035 года в отрасль планируется направить более 60 триллионов рублей. Совокупный эффект для экономики от данных инвестиций составит порядка 160 триллионов рублей, сообщил Президент страны.

Отмечалось, что региональные власти рассчитывают привлечь федеральное финансирование для обновления подвижного состава общественного транспорта. Данная проблема характерна для Алтайского края, как и для большинства регионов страны. «Это важно не только для крупных мегаполисов, но и для небольших населённых пунктов, где порой не хватает удобных маршрутов до регионального центра, а автобусы, вагоны, электрички сильно изношены», — отметил Владимир Путин.

По словам заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина, из предоставленных регионам 500 миллиардов рублей льготных инфраструктурных кредитов порядка 320 миллиардов будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры. Наиболее крупные суммы будут направлены на дорожные объекты – на строительство дорог и мостов, а также на приобретение транспорта – электричек, автобусов. Напомним, принято решение о предоставлении Алтайскому краю инфраструктурных кредитов на сумму 9,3 миллиарда рублей.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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