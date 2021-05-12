Ключевский район: Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в торжественном открытии Первенства России по боксу среди юниоров

Сегодня, 6 мая, в барнаульском спорткомплексе "Титов-Арена" начались соревнования с участием сильнейших боксеров России в возрастной категории 17-18 лет.

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Спортивные делегации приехали из 50 регионов страны. Виктор Томенко поприветствовал участников соревнований, судей, почетных гостей, среди которых генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков, чемпион мира по боксу среди профессионалов Денис Лебедев.

По словам главы региона, данные соревнования являются долгожданными, в предыдущий раз турнир по боксу с участием сильнейших боксеров страны проходил в Алтайском крае в 1979 году. Виктор Томенко поблагодарил Министерство спорта Российской Федерации и Федерацию бокса страны за право проводить в Алтайском крае такое ответственное и важное событие.

«Бои в «Титов-Арене» помогут выявить тех, кто составит ближайший резерв национальной сборной России по боксу, кто будет строить свою карьеру, чтобы достичь самой важной победы и получить олимпийское золото. Убежден, что мы не подведем, а все наши гости получат удовольствие от знакомства с нашим краем, с его столицей. Но самое главное – думаю, что соревнования пройдут на самом высоком уровне. Хочу всем участникам пожелать силы воли, самоотверженности и по возможности – победы. Судейскому корпусу – достойного и справедливого судейства, а всем болельщикам, которые пришли посмотреть соревнования – получить эмоции, удовольствие от мастерства спортсменов», — подчеркнул Губернатор края.

Почетные гости поблагодарили Виктора Томенко за поддержку бокса в Алтайском крае. Знаменитый боксер Денис Лебедев особо отметил, что Первенство России проходит в дни празднования 76-той годовщины Победы в Великой Отечественной войне, что еще больше подчеркивает значимость этих соревнований.

Первенство России по боксу среди юниоров продлится восемь дней. Все дни вход для зрителей будет свободным. Церемония закрытия и награждение победителей пройдут 13 мая.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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