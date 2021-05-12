Ключевский район: Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил с Днем Победы участника Великой Отечественной войны Василия Михайловича Горбунова

Сегодня, накануне 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, глава региона в режиме видеосвязи пообщался с ветераном Великой Отечественной войны Василием Горбуновым.

Фото А. Червякова Фото

«День Победы для нас святой, священный праздник. Мы отмечаем его с особым воодушевлением. Слова особой признательности — тем людям, кто воевал, кто прошел войну и эту Победу обеспечил. Мы перед Вами, Василий Михайлович, преклоняемся», — с такими словами Губернатор обратился к фронтовику.

По основным вехам биографии Василия Горбунова можно увидеть, как складывались судьбы тысяч юношей и девушек довоенного поколения. Родился в многодетной семье в августе 1925 года. До войны успел окончить 5 классов. Ушел на фронт лишь только исполнилось 18 лет — в 1943 году. На Дальнем Востоке освобождал Маньчжурию во время войны с Японией.

Война для Василия Михайловича окончилась на Курильских островах. За боевые заслуги он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями.

Демобилизовался в звании младшего сержанта только в 1950 году и вернулся на малую родину — в Кузбасс, в город Ленинск-Кузнецкий. Там приобрел мирную профессию, создал крепкую семью. До войны у Василия Михайловича было только начальное образование, в вечерней школе он окончил семилетку и в 1952 году поступил в горный техникум, где получил специальность «горный мастер». Более 40 лет отработал на шахте «Полысаевская». «Раньше больше 40 лет на шахте работать и не разрешали», — пояснил он. Женился в 1953 году, в семье родилось трое детей — сыновья Александр и Михаил, дочь Нина.

В 2004 году, после смерти супруги, Василий Горбунов переехал жить к дочери на Алтай. Живет в поселке Южном города Барнаула. Несмотря на преклонный возраст, Василий Михайлович ведет активный образ жизни — ежедневно делает зарядку и занимается оздоровительной ходьбой, раньше бегал на лыжах. Много читает, общается с молодежью.

Губернатор поинтересовался, как в семье встречают День Победы. По традиции родные и близкие соберутся за праздничным столом, посмотрят трансляцию парада на Красной площади. «Обязательно и 100 граммов нужно выпить, как без этого», — рассмеялся Василий Михайлович.

Виктор Томенко пожелал Василию Горбунову крепкого здоровья и разменять вторую сотню. «Главное — чтобы задача была поставлена!» — сказал фронтовик.

В семье ветерана 7 внуков и 8 правнуков. Кстати, самая младшая из них, Александра, родилась три года назад 9 мая, в День Победы.

«Василий Михайлович, примите еще раз нашу благодарность за Победу и Вашу очень достойную жизнь — ведь после войны надо было страну восстанавливать, очень много работать. Спасибо Вам за то, что передаете подрастающему поколению отношение, рассказы, воспоминания о войне из первых уст: это очень важно. Мы, дети, внуки и правнуки тех, кто прошел войну, будем передавать эту память дальше», — пообещал Виктор Томенко.

Акция «Звонок ветерану» проводится по инициативе партии «Единая Россия» уже во второй раз. Цель данного мероприятия — поздравить с Днем Победы каждого ветерана Великой Отечественной войны. Участниками акции становятся депутаты, члены партии. В этом году в Алтайском крае накануне Дня Победы и непосредственно 9 мая поздравят более 420 человек.

Фото: Антон Червяков

Источник: https://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-altaiskogo-kraya-viktor-tomenko-pozdravil-s-dnem-pobedy-uchastnika-velikoi-otechestvennoi-voiny-vasiliya-mihailovicha-gorbunova_917914.html

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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