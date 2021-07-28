Ключевский район: Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил создать в регионе дополнительные мощности по производству медицинского кислорода

Сегодня, 26 июля, этот вопрос рассмотрен на аппаратном совещании Правительства Алтайского края.

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края Фото

По данным регионального Минздрава, до начала пандемии учреждения здравоохранения Алтайского края потребляли порядка 10 тонн кислорода в сутки. В настоящее время в связи с необходимостью лечения пациентов с коронавирусной инфекцией потребление медицинского кислорода в крае составляет порядка 50 тонн в сутки. В крае налажено производство 5-7 тонн кислорода. Недостающие объемы приходится закупать в других регионах страны и даже в Казахстане.

Поэтому Губернатор поручил Министерству промышленности и энергетики края изучить вопрос о создании дополнительных мощностей по производству порядка 20 тонн медицинского кислорода в сутки. При этом необходимо проработать вопрос об оказании господдержки на создание нового производства, отметил Виктор Томенко.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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