Ключевский район: Губернатор Алтайского края провел выездное совещание о готовности Барнаульского гребного канала к Этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Сегодня, 7 мая, Виктор Томенко побывал на Барнаульском гребном канале, где оценил готовность инфраструктуры к проведению международных соревнований.

Фото Н. Вязанцева Фото

Напомним, с 20 по 23 мая 2021 года в столице Алтайского края впервые пройдет спортивное мероприятие мирового уровня – II Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Об участии в соревнованиях уже заявили представители 56 стран, ожидается приезд 444 спортсменов со всех континентов, рассказал Юрий Морозов, директор краевой спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко.

Для проведения соревнований в Барнауле приобретено 300 лодок за счет средств Фонда поддержки олимпийцев России. Во время барнаульского Этапа Кубка мира будет разыграно 6 лицензий на Олимпиаду в Токио.

Отмечалось, что основные работы на гребном канале выполнены, создан спортивный объект мирового уровня. В настоящее время проводится благоустройство территории. Завершается монтаж специального оборудования. В самое ближайшее время будут опробованы в действии дорожки для проведения состязаний, стартовые системы на 200, 500 и 1000 метров. Будет проверена работа системы хронометража IMAS, которая используется на всех крупных международных соревнованиях. Заместитель Председателя Правительства Алтайского края Александр Климин рассказал, что на гребном канале усовершенствована схема электроснабжения, теперь она готова за считанные секунды переключиться на резервный источник энергии – мощную дизельную станцию.

До 10 мая будет завершена укладка асфальта на дорожке, ведущей к зрительским трибунам, протяжённость участка — 450 метров. Губернатор края Виктор Томенко поручил принять дополнительные меры для обеспечения безопасности зрителей на трибунах.

Отмечалось, что вход для зрителей будет организован по билетам, которые необходимо заранее приобрести в официальных точках продаж. По приобретенным билетам зрители смогут бесплатно проехать до гребного канала на автобусах, которые с 7-минутным интервалом будут отправляться от барнаульского речного вокзала. В дни проведения этапа Кубка мира проезд легкового транспорта на гребной канал будет запрещен. Обустроена перехватывающая парковка на 400-500 автомобилей в районе станции Присягино, от которой зрителей будут доставлять также при предъявлении билетов. График движения автобусов будет в ближайшие дни размещен на сайте Министерства транспорта Алтайского края.

В настоящее время ведётся монтаж оборудования операторов сотовой связи, чтобы обеспечить устойчивый сигнал во время соревнований. Дополнительные каналы связи созданы для спортсменов и сотрудников СМИ, приглашенных для освещения Кубка мира.

Организаторы напоминают, что во время проведения Этапа Кубка мира среди болельщиков будет разыграно три автомобиля и однокомнатная квартира.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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