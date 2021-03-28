Ключевский район: Губернатор Алтайского края принял участие в мероприятиях в честь годовщины образования войск Росгвардии

Сегодня, 26 марта, в Алтайском крае проходят торжественные мероприятия, посвященные 210-й годовщине образования войск правопорядка и 5-летию образования войск национальной гвардии Российской Федерации.

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Напомним, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) была создана 5 апреля 2016 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. В состав войск Росгвардии были включены отряды мобильные особого назначения, специальные отряды быстрого реагирования, органы и подразделения, осуществляющие вневедомственную охрану и контроль за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия и частной охранной, частной детективной деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

Как отметил в своем обращении к участникам торжественного собрания Губернатор края, именно сотрудники Росгвардии своей службой и своей жизнью обеспечивают спокойствие граждан и порядок в стране. «Сегодня государство и общество, вся страна доверили вам выполнение очень ответственных задач. Действительно такие важные подразделения сегодня работают внутри мощной и эффективной структуры. Во взаимодействии с органами правопорядка вы противостоите различным проявлениям терроризма и экстремизма, непосредственно сталкиваетесь лицом к лицу с преступниками. Вы выполняете важнейшие задачи по охране объектов экономики, социальной сферы, особо важных государственных объектов, требующих повышенной защиты и внимания. Не менее важна работа, связанная с регулированием оборота оружия. Конечно же, поддержание общественного порядка и спокойствия во время проведения крупных общественно значимых мероприятий — это очень серьезная часть вашей службы и ваш вклад в развитие нашего общества», — подчеркнул Виктор Томенко.

Губернатор вручил награды Алтайского края сотрудникам Росгвардии. За смелые и решительные действия при спасении людей медали «За честь и мужество» удостоен сотрудник отдела вневедомственной охраны по городу Бийску Евгений Потапов. Почетные грамоты Правительства Алтайского края из рук главы региона получили инспектор отделения контроля за оборотом оружия центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Алтайскому краю Анна Райзер, командир взвода полиции отдела вневедомственной охраны по городу Новоалтайску Николай Татарников, сотрудник отдела вневедомственной охраны по городу Бийску Александр Биркле и сотрудник отдела вневедомственной охраны по городу Славгороду Александр Иванов.

Наиболее значимые итоги служебно-боевой деятельности своих коллег за пятилетний период, с 2016 по 2021 год, подвел начальник Управления Росгвардии по Алтайскому краю полковник полиции Александр Сафонов. По его словам, в настоящее время два специальных отряда алтайских сотрудников Росгвардии продолжают выполнять специальные задачи в Северокавказском регионе.

В рамках торжественного мероприятия Губернатор Алтайского края вручил ключи от новых служебных автомобилей сотрудникам спецподразделений Управления Росгвардии, а также отделов вневедомственной охраны Барнаула, Славгорода, по Михайловского, Благовещенского, Смоленского, Мамонтовского, Тальменского районов. Отмечалось, что новые транспортные средства помогут сотрудникам Росгвардии еще более качественно решать служебные задачи.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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