Ключевский район: Губернатор Алтайского края поприветствовал участников, гостей и организаторов Всероссийского турнира по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза Ивана Ивановича

Сегодня, 27 марта, Виктор Томенко принял участие в церемонии открытия 50-го Всероссийского турнира по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза, летчика-штурмовика Ивана Ивановича Григорьева

Фото А.Федотова Фото

. Турнир уже 50 лет проводится в спортивном комплексе Алтайского вагоностроительного завода в Новоалтайске. Традиционно участвуют сильнейшие молодые спортсмены со всей страны. В прошлом году соревнования были отменены из-за распространения коронавирусной инфекции. В этом году на юбилейный турнир приехали более 200 борцов из двух десятков регионов страны, в их числе представители регионов Сибири, Урала, Дальнего Востока, а также спортсмены из Севастополя, Архангельской и Калининградской областей.

«За время проведения турнир сформировал свою репутацию и свой известный авторитет. Наш турнир — это не только праздник спорта, силы и мужества, эти соревнования служат делу патриотического воспитания подрастающего поколения, делу сохранения памяти о нашем знаменитом земляке Иване Ивановиче Григорьеве.

Греко-римская борьба – старейший, наверное, вид Олимпийского спорта, который и сегодня остается популярным в нашей стране и мире. Это особая спортивная дисциплина, для которой помимо силы, ловкости и мастерства отличительной чертой является уважение к сопернику. Сегодня в нашем турнире в качестве гостей, организаторов и судей участвуют знаменитые спортсмены, олимпийские чемпионы, настоящие мастера греко-римской борьбы. Я уверен, дорогие друзья, что ваше участие приведёт новых и новых ребят, наше подрастающее поколение в спортзалы, на ковер, и направит молодую кипучую энергию в правильное русло», — отметил Виктор Томенко. Он выразил огромную благодарность организаторам, спонсорам, за их усилия, заботу и внимание к спорту.

В качестве почетных гостей на турнир приехали Александр Карелин (герой России, трехкратный чемпион олимпийских игр, девятикратный чемпион Мира, двенадцатикратный чемпион Европы, сенатор Российской Федерации, заслуженный мастер спорта), Алексей Мишин (заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион), Асланбек Хуштов (заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион) и многие другие именитые российские спортсмены.

Александр Карелин также обратился к зрителям, борцам, тренерам и организаторам. «Я думаю, что от нашего общего имени я должен поблагодарить Губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко за такое пристальное внимание, погруженность в вопросы развития спорта и за понимание, насколько важен такой замечательный вид спорта как греко-римская борьба. Мемориал Григорьева и греко-римская борьба нераздельны. За годы проведения турнира через этот зал прошло больше 15 тысяч только участников, благодаря возможностям завода «Алтайвагон» и благодаря искренней поддержке всех новоалтайцев. Турнир памяти Григорьева, организованный по инициативе коллектива завода – очень правильный и важный знак уважения к памяти Героя Советского Союза, и важный знак для всех, кто эту память чтит», — отметил Александр Карелин.

Участников и гостей турнира также поприветствовали глава города Новоалтайска Сергей Еремеев, депутат Государственной думы Александр Прокопьев.

Как рассказал один из организаторов турнира, мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Владимир Кутчер, в Новоалтайске в разные годы выступали многие будущие звезды российского спорта, например, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов. По итогам соревнований заслуженные награды получат не только лучшие спортсмены, но и наставники победителей, специальные призы будут вручены за лучшую технику, за волю к победе, лучшему судье турнира.

Все фотографии (11)

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Источник