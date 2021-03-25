Ключевский район: Губернатор Алтайского края обратился к командованию ЦВО с просьбой помочь в проведении подрывов льда на затороопасных участках рек

Об этом Виктор Томенко сообщил сегодня, 24 марта, во время проведения в Тальменском районе заседания краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края Фото

В крае в течение двух дней проходила комплексная тренировка по оценке готовности сил и средств Алтайской территориальной подсистемы РСЧС к обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья.

Губернатор Виктор Томенко сообщил участникам заседания, что в ближайшее время на затороопасных участках рек региона проведут взрывные работы, чтобы избежать образования ледовых заторов и подтопления территории из-за них. «В настоящее время большую опасность представляют крупные ледовые затороопасные участки на реках Бия и Чарыш. Мы рассчитываем, что взрывные работы на проблемных участках этих рек будут проведены силами Министерства обороны в самом конце марта — примерно с 25 марта по 2 апреля, они помогут нам справиться с этой ситуацией. Я обратился к командованию Центрального военного округа с просьбой оказать содействие Главному управлению МЧС России по Алтайскому краю в проведении этих работ», — сказал Виктор Томенко.

Во время проведения комплексной тренировки в Тальменском районе сотрудники спасательных формирований Алтайского края продемонстрировали навыки извлечения автотранспортного средства, попавшего в зону подтопления, — было использовано водолазное оборудование и техника высокой проходимости. Кроме того, в зоне подтопления проведена учебная эвакуация людей с применением судна на воздушной подушке.

Глава региона подчеркнул, что очередной этап учений органов управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РСЧС края по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, проведен своевременно и рекомендовал главам муниципальных образований, подверженных весеннему паводку, провести аналогичные мероприятия.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

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