ГОРНЯК22 27.11.2021
Алтайский край

Ключевский район: Главное слово в каждой судьбе

Горняк22
12 часов Ago

Редакция газеты "Степной маяк" подвела итоги конкурса "Любимой маме посвящается".

Из семейного архива Фото

На конкурс читатели газеты представили более 10 фотографий. Все они в соответствии с условиями конкурса имели шансы на победу.

Компетентное жюри выбрало 3 лучшие фотоработы от участников конкурса Геннадия Кондратьева, Алины Степкиной и Людмилы Заировой.

Фотографии вместе с рассказами всех участников мы разместили в социальных сетях «Степного маяка».

Мы ждем наших победителей в редакции для вручения призов. Благодарим всех наших читателей, принявших участие, как в конкурсе, так и в голосовании. Читайте «Степной маяк», участвуйте в конкурсах и когда-нибудь удача улыбнется именно вам!

В. КУКУРЕЧКО.

Автор: Виктория Кукуречко

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