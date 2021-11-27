Ключевский район: Главное слово в каждой судьбе
Редакция газеты "Степной маяк" подвела итоги конкурса "Любимой маме посвящается".
Из семейного архива Фото
На конкурс читатели газеты представили более 10 фотографий. Все они в соответствии с условиями конкурса имели шансы на победу.
Компетентное жюри выбрало 3 лучшие фотоработы от участников конкурса Геннадия Кондратьева, Алины Степкиной и Людмилы Заировой.
Фотографии вместе с рассказами всех участников мы разместили в социальных сетях «Степного маяка».
Мы ждем наших победителей в редакции для вручения призов. Благодарим всех наших читателей, принявших участие, как в конкурсе, так и в голосовании. Читайте «Степной маяк», участвуйте в конкурсах и когда-нибудь удача улыбнется именно вам!
В. КУКУРЕЧКО.
Автор: Виктория Кукуречко