Ключевский район: Фермер — это образ жизни

Опытные фермеры, занимающиеся животноводством, могут на словах доказать, что этот вид сельхозпроизводства отнимает немало физических сил и не всегда может быть весьма прибыльным.

Н. Гладких Фото

Но животноводство в крестьянском хозяйстве Владимира Григоренко своих позиций не сдает, стабильно обеспечивая рабочими местами жителей Новополтавы. Идет вперед, причем немалыми темпами, и развитие растениеводческого направления крестьянского хозяйства.

За последние годы здесь расширили общий фонд пахотной земли и сделали немалые вложения в модернизацию производственного процесса. Об этом и о другом мы и поговорили с главой хозяйства Владимиром Григоренко.

– Владимир, ведение молочного животноводства в наших климатических условиях – достаточно рискованное мероприятие. Видите ли вы потенциал для его дальнейшего развития?

– Животноводство это непрерывный цикл, здесь, если вдруг что-то не получается или не захочется делать, не переждешь, как говорится, на амбар замок не повесишь и не уйдешь. Это дело, прежде всего, «замешано» на людях, оно постоянно дает работу, поэтому прерываться нельзя ни на секунду. Пока ничего менять у себя по поводу животноводства не планируем. По мере сил и возможностей вкладываем средства в развитие, и даже, несмотря на все более повышающуюся себестоимость молока, не разочаровались в нем.

Что касается цены на молочное сырье, то у нас закупочная цена держится уже три года на одном уровне. Много это или мало – все по-разному оценят, учитывая, к примеру, перепады цены на зерно в последние годы. Но мне кажется, что мало. В последнее время подорожало буквально все, ценники везде поменялись, а в молочном производстве все стабильно. В прошлом году молоко принимали по 26 рублей в Киприно, куда мы сдаем продукцию, сейчас 25 рублей закупочная цена. Что год назад было, то и сейчас имеем. Сравнивая с той же пшеницей, здесь цена более гибкая, сейчас она растет на фоне удорожания всего. Молоко же единственный продукт, который не подорожал, и это не радует. Хотелось бы и зарплаты людям повысить и много чего еще воплотить в жизнь. Да на заготовку тех же кормов сколько средств уходит, мы ведь живем в жестких климатических условиях. Все запросто может погореть. А во-вторых, ведение самого процесса производства достаточно дорого обходится. Это техника, металл, ГСМ – все подорожало катастрофически, на 100 процентов за год.

– Какое место сейчас занимает животноводство в вашем агробизнесе?

– Основное у нас растениеводство, а животноводство – второстепенное направление. Растениеводство позволяет получать основную прибыль, оно развивается и тянет за собой животноводство. Само себя животноводство не обеспечивает, только текущие моменты позволяет решать, а чтобы с перспективой вложиться в какой-нибудь проект – такого здесь не сделаешь. Но, несмотря на невысокую доходность, у животноводства есть и положительные стороны. Оно обеспечивает стабильную работу для людей на протяжении всего года. Еще вижу плюс – живое еженедельное поступление денег, позволяющее реализовывать текущие потребности производства – ГСМ покупать, зарплаты выдавать. А с растениеводческой продукцией можно спокойно подождать хорошей цены и оставить урожай полежать до лучших времен, можно поторговаться. Молоко каждый день появляется, но это никак на цены не влияет. Поэтому отдельно животноводство не получится у нас содержать. Наглядный показатель его рентабельности – в районе остались всего две большие фермы.

– Растениеводство у вас основное в хозяйстве – именно поэтому основная доля инвестиций вкладывается в это направление? Сейчас в районе ваше хозяйство является обладателем чуть ли не одной из самых мощных линий первичной переработки сельхозпродукции. С какой целью был модернизирован мехток в Новополтаве?

– Без вложений на перспективу не поработаешь. Те объемы, что мы получаем с наших полей сейчас, на старом оборудовании просто невозможно было подготовить к хранению. Как ты работал пять лет назад, сейчас уже не поработаешь. Деревня пустеет. Люди уезжают, кадров соответственно не хватает. С введением в эксплуатацию нового мехтока у нас получилось сократить присутствие людей в процессе очистки и сушки продукции в три раза. Сейчас можно обойтись четырьмя рабочими вместо прежних девятнадцати. Раньше мехток сутками работал, а сейчас только днем, и потом закрываем его. Комбайны остановились и мехток тоже. То, что днем привозят, мехток тут же пропускает через себя, сушилка сушит, все это незамедлительно в склады отправляется, на улице не лежит. Мощность мы подбирали с учетом наших объемов урожая и суточного потока с полей. Подсчитали и запас на ближайшую перспективу с учетом имеющейся земли, техники, отгрузки сырья с полей, чтобы комбайны не стояли, чтобы велся непрерывный цикл.

Тут как – обновляешь одно, а другое следом идет. В том году поставили сушилку, так мы не успевали за ней. Мехток старый, еще советский, по своим мощностям даже близко не соответствовал сушилке. Она за раз все высушит и стоит, сырья нет. Вот и возникла необходимость обновления мехтока. Но самое главное, чтобы люди трудолюбивые работали. Все в них упирается. А технику сейчас любую можно приобрести под мощности такого тока. И широкозахватную, и многофункциональную. В этом году мы уже заключили контракты на поставку новой техники и оборудования, проплату сделали. Дальше еще планы есть. Уберем урожай, посмотрим, что надо приобрести. Мы стараемся только за собственные средства обновлять машинно-технический парк.

– Как вы контролируете все рабочие процессы в хозяйстве?

– Сейчас существует телефонная связь, постоянно присутствовать в полях не требуется. Достаточно иметь хороших специалистов на местах. Даже высокопроизводительные машины человека не заменят. У нас девять комбайнов работает на площади 20000 гектаров. Нагрузка высокая, но не сказал бы, что прямо супербольшая. Механизаторы справляются, работают уже не первый год. Знают – чтобы техника в поле хорошо отработала, она должна быть в полной мере готова. При недостатке техники нагрузка немаленькая, и чтобы достичь успеха, нужны профессионалы. Сейчас необходим не просто механизатор, а человек с мыслящей головой, в технике разбирающийся, подкованный во всем, чтобы мог освоить новые знания, тонкости работы с новым оборудованием.

– Сталкиваетесь ли сейчас с проблемами в реализации продукции?

– Нет, такой проблемы нет. Но необходимо постоянно отслеживать вопросы качества: влажное зерно нужно сушить, затем подрабатывать, чтобы чистое было. На хорошую продукцию и спрос есть. Закупщики предъявляют к ней высокие требования, знают, чего хотят. Первым мы это по молоку увидели. Сейчас действуют техрегламенты, таможенный регламент заработал. Мы узнали, что такое антибиотик, соматические клетки, контроль сырья ведем. Оборудование промываем, принимаем во внимание, чем ветврачи животных лечат, обязательно доярки первое молоко сцеживают. Жесткие требования, что и говорить, не чета прежним временам. А сейчас они введены и на всю остальную продукцию. Кроме показателя клейковины у зерна, к примеру, учитываются такие параметры, как число падений, натура и другие – от них класс зерна определяется. На семечку – мелкая или нет, выход масла тоже необходимо хороший иметь. Специальные приборы все анализируют. Можно поторговаться на рубль или на два, если продукция хорошая.

– Сейчас в районе остро стоит вопрос по земле в связи с появлением нового сельхозтоваропроизводителя из Краснодарского края. Как конкуренция повлияла на ваше хозяйство?

– Краснодарцы показали нам, что не только с железом нужно возиться, но и самое основное – землю нужно содержать в порядке. Строили базы, оборудование, а основной ресурс не был в собственности, считался как само собой разумеющееся. А так не должно быть. Это не первая ласточка. Сегодня одни, завтра другие придут. Сейчас для успешного ведения агробизнеса нужно много факторов учитывать. И в модернизацию нудно вкладывать деньги, чтобы на этих объемах работать, и сами земельные ресурсы нужно в собственности иметь. И ферму строить, потому что там люди работают, и в растениеводство надо инвестировать, потому что оно основную прибыль приносит. Везде все надо просчитывать. Но мы землю оформляем еще с 2003 года, как только заработал закон об обороте земель. Паи покупаем уже 20 лет. Сейчас благодаря краснодарцам цена поднялась. Что тут скажешь – это рыночные отношения.

Ю. Антошкина.

Фото Н. Гладких.

Автор: Юлия Антошкина

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