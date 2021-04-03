Ключевский район: Фейерверк хореографии

В районном Доме культуры прошел первый отборочный тур VIII открытого фестиваля хореографического искусства Алтайского края "Навстречу солнцу".

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В нем приняли участие 8 хореографических коллективов (157 участников), представляющих 6 территорий Алтайского края – город Славгород и Яровое, Михайловский, Родинский, Благовещенский и Ключевский районы.

Оценивало выступление коллективов и исполнителей компетентное жюри в составе Эдуарда Варина, доцента кафедры бальной хореографии Алтайского государственного института культуры, профессионального танцора Российского танцевального союза, судьи 2 категории ФТСР, Любови Перлиной, старшего преподавателя кафедры хореографии Алтайского государственного института культуры, эксперта общественной танцевальной организации России, Игоря Мусухранова, старшего преподавателя кафедры хореографии Алтайского государственного института культуры, солиста балета, балетмейстера-репетитора Алтайского государственного музыкального театра, Александра Молявко, старшего преподавателя кафедры хореографии Алтайского государственного института культуры, Марины Литовко, ведущего методиста по хореографическому жанру отдела народного творчества Алтайского государственного Дома народного творчества (ответственный секретарь с правом голоса).

Каждая постановка танца была по-своему оригинальна, неповторима и уникальна. Яркие, красочные костюмы, мобильность, слаженность коллективов, великолепная манера исполнения номеров – все это приятно удивило почитателей хореографического искусства и в сочетании с музыкальным оформлением вылилось в безудержный фейерверк танцев. Удивительно, сколько энергии в танцорах! Зрители в зале с удовольствием встречали каждый коллектив бурными аплодисментами. Конечно, за отточенной постановкой танца стоит огромная работа руководителя коллектива. Однако, восхищаясь талантливыми работами хореографов, нельзя не отметить исполнителей – хореографические коллективы. Ведь без участников творческих коллективов любая блестящая мысль руководителей не воплотилась бы в жизнь на сцене, оставшись только в замыслах. Именно исполнители доносят до зрителей новые идеи балетмейстера, то, что он хотел сказать через танец.

По итогам конкурсного просмотра образцовый хореографический коллектив «Родники» Детской школы искусств (руководитель Ирина Кондратенко) в онлайн-формате проведения конкурса в младшей возрастной категории до 9 лет в номинации «Эстрадный танец» с танцевальными номерами «Капитошка» и «Гномы» был удостоен Диплома I степени. В возрастной категории до 14 лет в номинации «Народный танец», номера «Казачий» и «Курочка» получили Дипломы III степени. В ходе фестиваля в возрастной категории 14-16 лет в номинации «Народный танец» номера «Кумушки» и «Танец с бубнами» завоевали Дипломы I степени. Хореографические номера «Солдат» и «Девичник» в номинации «Эстрадный танец» стали также Дипломантами I степени.

Добавим, что старшая группа театра танца «Апрель» (руководитель Марина Михайлова) приняла участие в онлайн-формате проведения данного конкурса. Так, в номинации «Народный танец» номер «Белорусская полька» был удостоен Диплома I степени. В этой же номинации солистка Ксения Воробьева получила Диплом I степени. Дипломом II степени ребята были награждены в номинации «Стилизованный народный танец». Солистка Мария Вайгант в номинации «Эстрадный танец» с хореографическим номером «Красная шапочка» завоевала Диплом II степени.

– Хореографический фестиваль «Навстречу солнцу» – это всегда праздник, – считает Анастасия Барабаш, директор Детской школы искусств. – Праздник молодости, сценической культуры и самобытности. Несомненно, профессиональное жюри выявило сильнейших. На фестивале наши «Родники» в очередной раз подтвердили свое звание образцового хореографического ансамбля.

За помощь в организации и проведении фестиваля коллектив районного Дома культуры получил Благодарственное письмо от Алтайского государственного Дома народного творчества.

Прошедшее мероприятие оставило в сердцах зрителей, участников, руководителей массу необыкновенных и удивительных впечатлений. Стоит отметить, что участие в фестивале подобного формата способствует творческому росту коллектива, появлению новых постановок, обогащает репертуар, популяризирует хореографическое искусство.

В. КУКУРЕЧКО.

Фото С. Мартынченко.

Автор: Виктория Кукуречко

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