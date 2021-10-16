Ключевский район: Есть над чем работать

13 октября состоялась очередная 38 сессия Ключевского районного Собрания депутатов.

В. Бакаенко Фото

В повестке дня значилось несколько серьезных вопросов, в том числе о подготовке к отопительному сезону, с докладами по котором перед депутатами выступили заместитель главы района по оперативному управлению Иван Кушнерев и директор МУП «МОКХ» Алексей Оськин. Как отчитались докладчики, в этом году в ремонт котельных вложены довольно серьезные финансовые средства, и, как заявил Алексей Оськин, этого задела будет достаточно лет на пять, чтобы в ближайшие годы основной упор сделать именно на погашении существующей задолженности предприятия.

О состоянии дорожного хозяйства проинформировал начальник «филиала Ключевской» ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ», депутат районного Собрания депутатов Владимир Чеканов. С каждым годом объем выполненных работ здесь растет, что не может не радовать, и, соответственно, растет качество дорог на территории нашего района. Владимир Алексеевич озвучил и планы на ближайшие годы, в которых пристальное внимание будет уделено ремонту автодороги Ключи – Марковка.

О проблемах очисти озера Ключевское рассказал депутат РСД Борис Мусонов. Несмотря на то, что движение в этом направлении началось еще без малого десять лет назад, ситуация не сдвинулась с мертвой точки. Комментируя это, председатель районного Собрания Николай Заикин отметил, что для решения вопроса необходимо тесно сотрудничать с администрацией Ключевского сельсовета, но если понадобится, то и район не останется в стороне.

Основные успехи и болевые точки в деле благоустройства райцентра обозначил глава администрации Ключевского сельсовета Евгений Ротэрмиль. Его работа оценена положительно, но было также отмечено, что необходимо больше внимания уделять улицам и переулкам, находящимся дальше от центра села.

Более подробно остановились депутаты на работе административной комиссии, заслушав выступление главного специалиста юридического отдела администрации Ключевского района Владимира Хренова.

Рассмотренных вопросов было много, обсуждения были жаркими, и поэтому сессия продлилась на полтора часа дольше, чем это было установлено регламентом.

В. Бакаенко.

Фото И. Фишер.

Автор: Виктор Бакаенко

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