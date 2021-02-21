Ключевский район: Еще раз о мусорной реформе

В редакцию газеты поступило письменное обращение каипчанина Николая Николаевича Леонец.

Н. Гладких Фото

По поводу проведения мусорной реформы и расширения зоны обслуживания регоператора «Позитив88» на несколько сел в нашем районе, в том числе и на Каипский сельсовет в обозримом будущем.

Житель Каипа обозначил в письме ряд следующих проблемных моментов: «Глава Каипского сельсовета Гончаренко озвучила это (о том, что в Каипе будет действовать мусорная реформа – прим. ред.) жителям с оговоркой, что мусор надо выставлять на дорогу. Но комиссия по благоустройству сразу обязана наказать того, кто выносит мусор в необорудованные для этого места…. В селе нет накопителей для складирования ТКО, у домов нет мусорных баков, а это означает, что по селу машина будет забирать отходы 1 раз в 2 недели – мусор, соответственно, будет разноситься. Так выносить его действительно нужно один раз в две недели, согласно графику, на дорогу?… Мы услышали предупреждение о том, что тем, кто не станет оплачивать услугу вывоза мусора, будет остановлена выплата субсидий и других соцвыплат. В то же время, если ты не выписывал газ в течение полугода, и поэтому не приложил квитанцию к пакету документов на субсидию, то просто не вернут часть денег на затраты по газу… Намерен ли регоператор «Позитив88″ выдавать людям бесплатную пакет-тару? Будет ли регоператор соблюдать требования эконадзора Алтайского края – собирать мусор в зимний период три раза в неделю, а в летнее время ежедневно?».

Список вопросов мы передали заместителю главы района по оперативным вопросам Ивану Кушнереву, на что был получен следующий ответ.

– На письменное обращение Н.Н. Леонец в редакцию газеты «Степной маяк» по вопросу перехода на новую систему обращения с отходами администрация Ключевского района Алтайского края информирует.

Не все отходы ТКО

С 1 января 2019 года вступили в законную силу поправки внесенные правительством Российской Федерации в Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. Новая система призвана решить такие острые проблемы современности, как рост количества несанкционированных свалок, а в небольших селах – создание культуры вывоза мусора. Поэтому переход на новую систему просто необходим.

Так, согласно данного Федерального закона, твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) являются отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд, к ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Каждой зоне –

свой регоператор

Суть новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами применительно к Алтайскому краю заключается в следующем.

Обращение с ТКО теперь относится к коммунальной услуге, плата за которую формируется, исходя из установленных нормативов накопления, которые установлены решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов (от 19.10.2017 № 215): для населения, проживающего на территории г. Барнаула – 0,180 м3/мес. на человека, для населения, проживающего на остальной территории Алтайского края – 0,121 м3/мес. на человека.

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. Юридическому лицу присваивается статус регионального оператора и определяется зона его деятельности на основании конкурсного отбора, который проводится уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Статус регионального оператора присваивается на срок не более чем десять лет (п.1-5 ст. 24.6 ФЗ №89). Алтайский край разделен на 7 зон: Алейская, Барнаульская, Бийская, Заринская, Каменская, Рубцовская, Славгородская. Обслуживание данных зон по обращению с ТКО осуществляют 5 региональных операторов: ООО «Спецобслуживание – Центральное», АО «ЭКО-Комплекс», ООО «Линетт», ООО «ВторГеоРесурс» и ООО «Позитив88», которые были определены на основании конкурсного отбора. На территории Ключевского района входящего в Славгородскую зону, был установлен региональный оператор – предприятие ООО «Позитив88», директором которого является Прокин Виктор Геннадьевич, данное предприятие находится по адресу: 658227, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Пролетарская, д. 396.

Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641 утверждены «Правила обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – Правила). Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также основания, по которым юридическое лицо может быть лишено статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

К отношениям, возникающим между собственниками и (или) пользователями жилых помещений в многоквартирных домах и управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, иными специализированными потребительскими кооперативами, между собственниками помещений, пользователями жилых помещений в многоквартирных домах, собственниками жилых домов и региональными операторами, между собственниками жилых домов и организациями (в том числе некоммерческими объединениями), которые от своего имени и в интересах собственника жилого дома заключают договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с соответствующими региональными операторами, связанными с обеспечением предоставления указанным собственникам и пользователям коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, положения настоящих Правил применяются в части, не урегулированной жилищным законодательством Российской Федерации.

Договор обязателен

Так согласно, п.4 ст. 24.7 ФЗ №89 собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления. Региональный оператор в свою очередь на основании п. 8.1 Правил заключает договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в отношении твердых коммунальных отходов, образующихся:

а) в жилых помещениях в многоквартирных домах (кроме случаев, предусмотренных частями 1 и 9 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, при которых договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключается в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации), – с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;

б) в жилых домах – с организацией (в том числе некоммерческим объединением), действующей от своего имени и в интересах собственника;

в) в иных зданиях, строениях, сооружениях, нежилых помещениях, в том числе в многоквартирных домах (кроме случаев, предусмотренных частями 1 и 9 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, при которых договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключается в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации) (далее – нежилые помещения) и на земельных участках – с лицами, владеющими такими зданиями, строениями, сооружениями, нежилыми помещениями и земельными участками на законных основаниях или уполномоченными ими лицами.

Основанием для заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами является заявка потребителя или его законного представителя в письменной форме на заключение такого договора, подписанная потребителем или лицом, действующим от имени потребителя на основании доверенности (далее – заявка потребителя), либо предложение регионального оператора о заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. И потребители обязаны подать заявку на заключение вышеуказанного договора.

Кроме того п. 8.18 Правил предусматривает, что до дня заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами оказывается региональным оператором в соответствии с условиями типового договора или соглашения и подлежит оплате потребителем в соответствии с условиями типового договора по цене, равной утвержденному в установленном порядке единому тарифу на услугу регионального оператора, с последующим перерасчетом в первый со дня заключения указанного договора расчетный период, исходя из цены заключенного договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Таким образом, получаемые квитанции об оплате услуг по обращению с ТКО будут направляться в Ваш адрес региональным оператором ООО «Позитив88» на основании типового договора.

Реформа

придет во все села

Региональный оператор ООО «Позитив88» осуществляет cбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Непосредственно сбором и транспортировкой твердых коммунальных отходов на территории Ключевского района занимается ИП «Гольштейн А.Ю.», имеющий лицензию на вывоз ТКО в Ключевском районе. С этим предприятием региональный оператор ООО «Позитив88″ заключил договор. В связи с чем ИП » Гольштейн А.Ю.» осуществляет сбор и транспортировку мусора в райцентре и в п. Целинный. С 1 февраля 2021 года региональный оператор ООО «Позитив 88» начал сбор твердых коммунальных отходов дополнительно в 5 населенных пунктах района: с. Васильчуки, с. Истимис, с. Новополтава, с. Петухи и с. Северка. До конца 2021 года «Позитив 88» поэтапно начнет работу во всех селах Ключевского района. Стоимость услуг по вывозу ТКО, установленная ООО «Позитив 88», составляет 111,43 рублей на человека, которая складывается из расходов регоператора на захоронение отходов, затрат на перевозку ТКО, также в сумму включаются расходы на заключение и обслуживание договоров с собственниками отходов и операторами по обращению с ТКО. После чего 25.04.2019 года стоимость была пересмотрена и решением № 67 была уменьшена, составив 109,02 рубля на человека. 04.02.2019 года на совещании по ситуации с тарифами на вывоз твердых коммунальных отходов в регионе, губернатор В. П. Томенко дал поручение снизить тарифы на вывоз ТКО в наиболее проблемных зонах Алтайского края до 67,7 рубля в месяц с человека, о чем информировал официальный сайт правительства региона, решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 18.12.2020 № 541 установлен тариф 60,66 рубля в месяц на одного проживающего.

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Алтайского края (утвержденная приказом Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края №880 от 24.05.2019 года, стр. 42 том 2) допускает использование бестарного метода вывоза ТКО. Накопление отходов допускается только на местах (на площадках) накопления (во избежание несанкционированных свалок), но вынос мусора в автомобиль или непосредственно перед его приездом (без накопления) – не запрещается, санитарные нормы при этом не нарушаются. Учитывая мнение местного населения, которое пользуется данной услугой и добросовестно оплачивают, объем вывозимых ТКО не превышающий установленных законодательством норм, руководствуясь правилами благоустройства, для сохранения внешнего вида улиц населенных пунктов в первозданном виде было принято решение использовать два способа – тарный и бестарный (постановление администрации Ключевского района №98 от 28.02.2019 года). Весь мусор, выносимый жителями в любой емкости (пакет, мешок, ведро, бачок и т.д., обязательно имеющей возможность работнику беспрепятственно погрузить его в автомобиль), непосредственно перед приездом мусоросборщика, т.е. утром в день вывоза, согласно установленного графика, регулярно собирается.

По мере финансирования на территории сельских поселений в дальнейшем запланировано обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с установкой на них контейнеров.

Подготовила Ю. АНТОШКИНА.

Автор: Подготовила Ю. Антошкина

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