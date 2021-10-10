Ключевский район: Две пятерки за жизнь, еще пятерка – за труд

10 октября в стране будет отмечаться День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Н. Гладких Фото

Ольга Фомкина, специалист Ключевского межрайонного отдела Алтайского филиала Россельхозцентра, отмечает в этом году 35-летний юбилей работы в одной единственной организации за всю свою трудовую жизнь. Двадцатилетней девушкой она пришла в семенную лабораторию на постоянное место работы, а познакомилась со своей профессией еще раньше.

– Каждый человек выбирает со школы профессию. Любила биологию и швейное дело. Начала с того, что поехала в Новосибирск в техникум легкой промышленности поступать, но не добрала 5 баллов. Приехала домой. А раньше в семенную лабораторию на период осенней проверки набирали работников на 2-3 месяца. Я пошла туда подработать. Меня обучали там, как анализировать чистоту и влажность семян, при какой температуре нужно определять всхожесть, с основными сорняками ознакомилась. И по итогу у меня появился огромный интерес к этой работе, и на следующий год я поступила на заочное обучение по профессии. Так случайность определила мою дальнейшую биографию.

За 35 лет Ольга прошла путь от рядового специалиста до ведущего агронома. Она много контактирует с сельхозтоваропроизводителями в ходе своей работы, осенью выезжает на поля района проводить апробацию посевов. Работа, конечно, у Ольги очень кропотливая. Когда готовится анализ на всхожесть, за который отвечает Ольга, каждую мелкую семянку нужно очистить от сорняков, затем отсчитать строгое количество семян, к примеру, в случае с подсолнечником четыре раза по сто, затем поставить в нужный шкаф для прорастания и выставить нужную температуру. В каждый урожай в нашем районе вложена частица ее 35-летнего труда. За многолетний и добросовестный труд, а еще к 55-летнему юбилею, Ольгу удостоили в этом году Благодарности Минсельхоза Алтайского края.

Фото Н. Гладких.

Автор: Юлия Антошкина

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