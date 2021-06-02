Ключевский район: Детство – чудная пора

Первого июня на площади около районного Дома культуры состоялся праздник, посвященный Дню защиты детей.

В. Кукуречко Фото

С самого утра звучала детская веселая музыка, шла бойкая торговля поп-корном, сладкой ватой, мороженым, карамельными яблоками и другими сладостями. Под открытым небом прошла игровая программа с участием Незнайки и его друзей. Ребята с удовольствием принимали участие во всех забавах, смеялись и танцевали.

Ключевским краеведческим музеем была организована выставка старинных игрушек, которая никого не оставила равнодушным. Местное отделение «Единой России» совместно с «Молодой гвардией» на площади раздавали сладости и прохладительные напитки. Для гостей мальчишек и девчонок работал «Аквагрим», который делал праздник еще более ярким и запоминающимся. Параллельно сотрудники Детской модельной библиотеки проводили на улице акцию «Ура! Зажигает детвора!». От желающих принять в ней участие не было отбоя.

Под занавес праздника каждый ребенок получил мороженое от сказочных персонажей.

В этот же день в зале районного Дома культуры прошел отчетный концерт юных дарований Детской школы искусств. Надо сказать, что зрительный зал был переполнен. Артистов пришли поддержать родители, дедушки и бабушки, многочисленные друзья и знакомые.

Организаторы праздника выражают слова благодарности за материальную помощь в проведении праздника Тамаре Пожарской, Петру Жуку, Ирине Жуковой, Михаилу и Юлии Искуль, Евгении Серединой, Светлане Волковой и администрации Ключевского сельсовета.

В. КУКУРЕЧКО.

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Автор: Виктория Кукуречко

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