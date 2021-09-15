Ключевский район: Детям на радость

8 сентября в Ключевской средней общеобразовательной школе №2 состоялось долгожданное событие – торжественное открытие после реконструкции школьного спортивного зала.

В. Бакаенко Фото

Как уже сообщалось, около 4 млн. рублей было выделено на эти цели по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» и государственной программе «Развитие образования» и почти 700 тыс. рублей на закупку оборудования для спортзала. Предусмотренный объем работ выполнен полностью. В зале появилось современное напольное покрытие, а по всему периметру строители разместили мягкие панели во избежание травматизма у детей. Отремонтированы были и подсобные помещения, заменены двери и сантехнические узлы, обновлены раздевалки. Кроме того, стены спортзала снаружи были утеплены и обшиты сайдингом.

Школьным активом, и в частности участниками Российского движения школьников и учениками младших классов, были подготовлены творческие номера, задорные и спортивные, а для участия в церемонии открытия были приглашены почетные гости – глава Ключевского района Денис Леснов и депутат Государственной Думы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова. Как было отмечено директором школы, в ближайшие годы Ключевскую СОШ №2 ждет грандиозный ремонт, первой ласточкой которого стала реконструкция спортзала, а на повестке дня уже стоит реконструкция школьного стадиона и всего здания школы.

В. Бакаенко (текст и фото).

Автор: Виктор Бакаенко

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