Ключевский район: День России — праздник для всех

Любовь к Родине проявляется все ярче и ярче не только в испытаниях, но и в дни всеобщих праздников.

В. Кукуречко Фото

Прошедший День России доказал этот факт еще раз. Его широко отмечали повсеместно. И наш район не стал исключением. На площади у районного Дома культуры состоялся культурно-спортивный праздник «Сильная Россия – здоровая Россия». В ходе праздника присутствующие наслаждались вокальными номерами самодеятельных артистов районного Дома культуры.

Всех собравшихся с Днем России поздравила заместитель главы района по социальным вопросам Любовь Зюзина, тем самым дав старт на праздничную программу. «Это праздник тех, кто искренне любит свою Родину, гордится ее прошлым и верит в светлое будущее», – с такими словами обратилась к жителям района Любовь Александровна.

Волонтерский отряд «Позитив» КСОШ № 2 провел со всеми желающими фитнес-зарядку. От зажигательных движений и упражнений уж точно никто не мог устоять на месте, поэтому все от мала до велика повторяли их за ними. Непосредственное участие в мероприятии приняли байкеры Ключевского района под руководством Максима Радушкина.

Для жителей района был организован забег, к которому они отнеслись серьезно и старались бежать изо всех сил. В итоге лидерами в возрастной группе до 8 лет стали Ксения Хахалина, Юлия Ларина, Анастасия Троцко, Юлия Чернова, Егор Дядюшкин, Николай Ракунов, Данил Стульба, Максим Пащенко. Среди девушек в возрастной категории 9-12 лет победителем стала Вероника Яценко, второе место у Карины Денисенко, а третьей к финишу пришла Наталья Фищунова. В этой же категории среди мальчишек первое и второе места достались братьям Станиславу и Владиславу Белан, третье – Кириллу Рыбалко. Полина Билан стала победителем в возрастной группе 13-15 лет среди девушек, второе место разделили между собой Арина Черткова и Мария Соломатина, бронза у Полины Кичиковой. Среди юношей первое место у Дмитрия Бойко, на втором – Давид Мараховский, на третьем – Олег Коновалов. Участниками забега у взрослых стали наиболее активные и подготовленные молодые люди, поскольку здесь требовалась действительно хорошая физическая подготовка. В итоге в возрастной группе 19-30 лет третье и второе места у Александра и Степана Носовых, победителем же стал Михаил Береговых. Среди женщин серебряным призером стала Яна Кориневская, а золото досталось Анастасии Котиковой. Среди мужчин в возрастной группе от 31 года и старше победителем стал Антон Доровских, второе место у Вячеслава Кабакова, а третье место досталось участнику, который представился как Вова-Владимир. Анастасия Ливадняя заняла второе место в этой же группе среди женщин, а первое место у Александры Кориневской. И по традиции были награждены самые маленькие участники забега – это Анна Кориневская, Ксения Кориневская и Никита Тарасов.

Все участники и победители забегов получили подарки и грамоты, а зрители, в свою очередь, получили массу положительных эмоций и заряд бодрости на целый день.

Также в рамках празднования Дня России на стадионе «Юность» села Ключи состоялся турнир по футболу среди ветеранов на Кубок АКФФ Алтайского края. Результаты состоявшихся игр: «Преподаватели» – «Ключевский с/совет» – 7:5, «Юность» – «Ключевский с/совет» – 8:4, «Преподаватели» – «Юность» – 7:7. Первое место заняла команда «Юность», на втором месте расположилась команда «Преподаватели», на третьем месте – «Ключевский с/совет». Лучшими игроками турнира были признаны: Дмитрий Янченко, Сергей Музыченко, Дмитрий Воронин. Наградной материал предоставила Алтайская краевая федерация футбола.

В. КУКУРЕЧКО.

Фото автора.

Автор: Виктория Кукуречко

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