Ключевский район: Дело мастера боится

"О ком бы я еще хотела, чтобы вы написали в газете в юбилейный для "Степного маяка" год, так это про Валерия Петровича Ильина.

В. Бакаенко Фото

Вот уж действительно мастер – золотые руки! В его руках даже самая никчемная железяка превращается в нужную и полезную вещь», – высказала свои пожелания одна наша читательница. И она совершенно права! Валерий Петрович достоин того, чтобы рассказать о нем, о его заслугах. А их немало, ведь не зря же в 2015 году на тот момент мастер производственного участка редакции газеты «Степной маяк» Валерий Петрович Ильин был удостоен медали Алтайского края «За заслуги в труде».

Сегодня этот скромный незаметный человек находится на заслуженном отдыхе, занимается домашним хозяйством, что-то мастерит, что-то изобретает. Лежать на диване, закинув ногу за ногу, смотреть в телевизор и лузгать семечки, поверьте, это абсолютно не его образ жизни. Если он что-то делает, то делает это не торопясь, скрупулезно и дотошно, обдумывая каждый свой шаг. А еще он такой человек, который никогда не нагрубит, не повысит голос, готовый помочь всем, что только в его силах.

Случай из жизни

Летом 2016 года я первый раз остался за редактора. Тогда «Степной маяк» печатался в нашей типографии. И в первую же неделю случилось ЧП – перед обедом стала печатная машина. Причем, как ввела меня в курс дела печатник Антонина Анатольевна Гордиенко, поломка была очень серьезная. Она при мне запустила машину, и откуда-то из ее чрева я явственно услышал металлический стук и скрежет. А уже завтра свежая газета должна быть доставлена на почту. Что делать? Как быть? Рвать волосы на голове? Вспоминаю этот день, и до сих пор чувствую, как у меня по спине бежит холодный пот. Но в таких делах главное – без паники. И тут в голове мелькнула мысль – позвонить Валерию Петровичу. Он хотя и на пенсии, но в типографских делах «дока». Трубку телефона он взял сразу, молча, не перебивая, слушал, пока я излагал суть проблемы, а затем тихим голосом проговорил:

– Честно сказать, мне сегодня некогда, но сейчас приеду, посмотрю, что там может быть.

Приехал, намотал несколько кругов вокруг печатной машины, включая и отключая ее. Прислушиваясь к непонятным металлическим звукам.

– Ну, что? – спрашиваю осторожно.

– Нужно разбирать, смотреть, что-то с передающим барабаном, – поставил он свой вердикт.

Я, честно говоря, с печатной машиной абсолютно был не знаком, мое дело – ручка и бумага.

– Поможешь?

Валерий Петрович ничего не ответил, молча снял свитер и пошел за инструментом. Часа через два он поставил точный диагноз – рассыпался подшипник на валу барабана. Другого такого нет. Запчастей на эту машину днем с огнем не сыскать, наверное, и завода, где ее производили, сегодня и в помине уже нет. Но нужно что-то делать.

– Можно вместо подшипника втулку поставить, поехали к токарю, может, выточит.

Едем к Александру Николаевичу Гордиенко. А пора горячая, начало уборочной страды. Работы у токаря – хоть отбавляй. До двери его мастерской целая вереница ожидающих своего ремонта железок. Всем нужно срочно, там комбайн простаивает, там трактор.

– Ну, где-то завтра после обеда подъезжайте, сделаю, – слышим в ответ.

– Да у нас газета срывается, сейчас нужно.

Александр Николаевич сам работал и водителем в редакции, и в типографии мастером, поэтому знает, что такое газета. И мы в очереди первые. Вьется бронзовая стружка из-под резца, вот уже и втулка готова, вот она уже и на валу. Можно ставить обратно.

Рабочий день уже закончился, да что рабочий, световой день подошел к концу, наступила ночь. А мы с Валерием Петровичем все еще «пляшем» вокруг машины с фонариками. Поставить барабан на место – дело несложное, но вот отрегулировать его, чтобы зажимы открывались когда надо, принимали, а затем передавали газету на раскатный барабан, оказалось намного сложнее. Не так-то легко определить, в каком положении должны быть шестеренки. Ставим барабан, собираем – не то. Снова разбираем, переставляем на один зуб, собираем – снова не попали как надо. В час ночи звонит супруга Валерия Петровича. Обтирая наспех обрывком бумаги запачканные смазкой руки, он берет трубку и спокойным голосом отвечает:

– Пока не сделаем, не жди. Приеду, как закончим ремонт.

Трубку в сторону, и за дело. Переставляем шестерню на один зуб, ставим барабан, собираем… Слава Богу! Газетный лист появляется с оттиском. Пробуем снова – все замечательно. Оттиск идеальный. Машина заработала, как часики. Еще часа полтора ушло на то, чтобы прикрутить на место все то, что до этого открутили, чтобы добраться до барабана. Домой разъехались в третьем часу ночи, когда на небе ярко светил своим печальным светом желтый блин луны.

На следующий день до обеда мы отпечатали всю газету и отдали на почту. Но если бы рядом не было такого человека, как Валерий Петрович, я не знаю, каким бы образом мы выходили из этой непростой ситуации. Без излишнего пафоса могу сказать – честь и хвала таким людям, искренне болеющим за газетное дело и остающимся верным ему даже тогда, когда уже не нужно каждый день с утра спешить на работу.

По заслугам и честь

Трудовая биография Валерия Петровича Ильина началась в далеком 1972 году. После окончания 10 класса он устроился лаборантом в родную школу, где и проработал до призыва в армию. Там он расширил свой кругозор в области радиотехники, что затем сыграло заметную роль в его жизни, и в итоге помогло ему найти применение своим знаниям в редакции районной газеты «Степной маяк». Но прежде, чем стать мастером производственного участка, Валерий Петрович в течение пяти лет верстал газету. За несколько месяцев, листая толстые пособия и допоздна просиживая на работе, он в совершенстве овладел и на сегодняшний день еще достаточно редкой профессией верстальщика. Кстати, сегодня во всем Ключевском районе навыками верстки обладают всего четверо человек.

Именно ответственное отношение к работе и стало поводом для того, чтобы выдвинуть Валерия Петровича Ильина на награждение медалью Алтайского края «За заслуги в труде».

«…Валерий Петрович трудится мастером производственного участка и как специалист широкого профиля вносит большой вклад в его работу: в компьютерной он – программист, настройщик и наладчик компьютеров, дизайнер сложной печатной продукции, в печатном цехе – мастер-наладчик полиграфического оборудования, а когда нужно – резчик бумаги, электрик, технолог и печатник полноцветной печати. А еще, как мастер производственного участка, он ответственен за его показатели и качество печати, как газеты, так и бланочной продукции.

Начиная с 2002 года производственный участок редакции «Степного маяка» шесть раз занимал первое место в краевом конкурсе «На лучшее полиграфическое исполнение печатной продукции и качественную печать газет формата «А4», и в этом есть прямая заслуга мастера участка В. П. Ильина»… К этой выдержке из наградного листа практически нечего добавить. Можно сказать только одно – Валерий Петрович Ильин получил свою медаль в соответствии с Указом губернатора Алтайского края №26 от 25 марта 2015 года действительно по заслугам.

Кстати, такого мастера, как Валерий Петрович, желали бы иметь в каждой редакции, где была типография. Его «золотым» рукам не было цены. Он выручал многих. Помню, как специально за ним присылали машину из редакции новичихинской газеты, чтобы он помог отремонтировать у них печатную машину. Валерий Петрович поехал, все сделал по уму и совести, и снял проблему с повестки дня.

Увлечение жизнью

Кто близко знает Валерия Петровича, тот подтвердит, что вся жизнь его – это своего рода постановка удивительных опытов, извлечение из них выводов и претворение в реальность интереснейших идей. И ко всему он подходит творчески, с огоньком. Никто в Ключах не использует севообороты и сидеральные культуры для удобрения почвы на своих картофельных участках. А Валерий Петрович практикует это уже не один год.

А когда внуки были поменьше, он своими руками смастерил парусную лодку и катал их по Ключевскому озеру. Окрестные жители и отдыхающие с интересом наблюдали, как рассекает плоскодонка небольшие по морским меркам волны степного озера и алеет в предзакатном свете ее парус. А его дом, он просто переполнен различными «ноу-хау». И все, что бы он не делал, все получается, все спорится в руках. Не зря же старинная русская пословица гласит: «Дело мастера боится».

Валерий Петрович увлекается фотографией, причем на профессиональном уровне, поскольку одно время работал фотографом Экибастузского комбината бытового обслуживания. Он запросто может собрать радиоприемник, и даже обучал этому детей, будучи педагогом дополнительного образования СТЦ «Юность», и он смог «заразить» этим многих ребятишек, которые впоследствии избрали для себя обучение по техническим специальностям.

Что можно сказать в таком случае, оглядываясь назад. Только одно – жизнь прожита не зря, но многое еще впереди. И неплохо было бы, если бы нынешнее поколение строило свою жизнь на примере таких людей, как Валерий Петрович Ильин, и также трепетно относилось к труду.

В. Бакаенко.

Фото из архива редакции газеты «Степной маяк».

Автор: Виктор Бакаенко

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