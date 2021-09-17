Ключевский район: Цветочная красота

В повседневной суете кто-то порой просто проходит мимо цветочных клумб, расположенных перед администрацией района, а между тем их по праву можно назвать одной из достопримечательностей нашего райцентра.

В. Кукуречко Фото

– К разработке проектов клумб, которые украсят площадь на следующий год, наш коллектив приступает сразу, как только начинаются холода, – рассказывает Юрий Богдашев, руководитель МУП «Проектирование и благоустройство». – Растения для клумб мы отбираем с яркими соцветиями, длительным сроком цветения, не слишком требовательные к погодным условиям. Чтобы сохранить декоративный вид цветников в течение лета, мы сажаем рядом разные виды культур, чередуем цветущие растения, которые могут пострадать от капризов погоды, с лиственно-декоративными – цинерарией серебристой, различными сортами колеуса. Каждый год эскизы корректируем, меняем ассортимент рассады на той или иной клумбе. Когда эскиз готов, перекапываем и разравниваем почву на месте будущего цветника. Затем на земле отмечаем контуры рисунка. После того, как цветы посажены, у рабочих начинается летняя страда. Чтобы цветники радовали глаз как можно дольше, за ними нужно правильно ухаживать: своевременно поливать, рыхлить почву, удалять сорняки, собирать увядшие соцветия, которые замедляют цветение растений. После посадки рассады учащаются случаи вандализма: цветы вырывают и либо уносят с собой, либо бросают тут же, рядом с клумбой. Самое обидное, что вандалы уничтожают плоды долгого и кропотливого труда работников МУП «Проектирование и благоустройство». В этом году было закуплено более семи тысяч корней цветочной рассады для клумб райцентра. Это около 200 тысяч рублей. Согласитесь, недешево. Вся эта красота радует жителей и гостей района на протяжении шести месяцев, с мая по октябрь.

Коллектив старается работать для людей, ведь красиво, когда красочный цветочный ковер и яркая цветовая палитра радует глаз. Особенно приятно, когда от гостей райцентра слышишь положительные отзывы, а это значит, что работаешь и живешь не зря. Например, гость из Косихи был приятно удивлен, насколько у нас в центре красиво. Жительница села Щербакты соседней Республики Казахстан Н. Афанасьева была поражена красотой и ухоженностью центра села. Но, кстати, она заметила, что неплохо было бы всем жителям взять с этого пример и навести красоту также и возле своих дворов, высадить цветы, а не плодить сорняки. На протяжении всего лета и в начале осени можно было заметить, как люди фотографируются на фоне клумб, а это лишний раз подтверждает то, что это место в селе действительно является одним из красивейших уголков села…

– Стоит добавить, что наш коллектив занимается разбивкой клумб не только на центральной площади райцентра, но еще и у зданий районной библиотеки, Детской школы искусств, районного Дома культуры и, конечно, в Мемориальном парке, – продолжает Юрий Богдашев. – Также в наши обязанности входит и озеленение территории. В этом году засеяли газонной травой территорию напротив входа в РДК, где расположена стела 50-летию ВЛКСМ, возле магазина «Жук» и у администрации района. Ухоженный Мемориальный парк – это тоже наша заслуга. За летний сезон мы проводим 4 покоса травы. Один покос в парке обходится в 50-60 тыс. рублей, здесь и ГСМ, и леска, и заработная плата рабочего, хотя многие думают, что все это бесплатно.

Благодаря нашей слаженной работе с Ключевским сельсоветом, в лице главы администрации сельсовета Евгения Ротэрмиля, можно увидеть результаты плодотворного труда нашего коллектива. В настоящее время именно на благоустройстве трудится 10 человек – это Сергей Пацеля, Виктор Руднев, Сергей Парамонов, Николай и Вадим Богдашевы, Андрей Опекунский, Михаил Лямкин, Елена Пацеля, Галина Сухих, Татьяна Адлер, Ольга Цымбалова, Раиса Лямкина и, разумеется, я. Словом ребята у нас работают хорошие, дружные, отзывчивые.

Буйство красок цветочных полотен будет радовать нас до самых холодов, а вот для работников МУП «Проектирование и благоустройство» снова начнется подготовка проектов на будущий летний сезон.

– С каждым годом внешний облик Ключей меняется и, надо сказать, в лучшую сторону. Особенно удивляются его гости, которые давно здесь не были. Конечно, видны изменения и нам, ключевцам. Во многом это заслуга МУП «Проектирование и благоустройство», – считает Евгений Ротэрмиль, глава администрации Ключевского сельсовета. – Но эти ребята занимаются и оказанием услуг населению, и наведением порядка на гражданских кладбищах села Ключи. Так, за один сезон здесь проводится 3 субботника. Первый весенний проводим совместно с главами крестьянско-фермерских хозяйств, а последующие два самостоятельно. У нас в планах за ближайшие 2-3 года озеленить газонной травой центр села. Будут пробиты еще три скважины, капельный полив полностью себя оправдал. Поэтому работа будет продолжена в том же режиме.

В. Кукуречко.

Фото автора.

Автор: Виктория Кукуречко

Источник