Ключевский район: Что изменится в жизни россиян с 1 августа 2021 года

Изменения российского законодательства, вступающие в законную силу с 1 августа 2021 года, затронут пенсии и коммунальные услуги.

Фото из сети интернет Фото

Перерасчет пенсий

Изменения в законодательстве с 1 августа 2021 года коснутся услуг ЖКХ

Анонимно пополнять электронные кошельки россиянам запретят

Возобновление международного авиасообщения

Правительство готовит для россиян также запрет на анонимное пополнение электронных кошельков и открытие международного авиасообщения. Самые актуальные изменения из предстоящих – в материале информационного портала «Пронедра».

Перерасчет пенсий

На 1 августа 2021 года намечен традиционный перерасчет пенсионных выплат пожилых россиян, продолжающих свою трудовую деятельность. Речь идет об автоматической корректировке сумм, которую произведут на основании ранее поступивших страховых взносов.

Однако, рассчитывать на солидные прибавки пенсионерам не приходится, поскольку их по-прежнему ограничивают три балла. Напомним, один пенсионный коэффициент равен в 2021 году 93 руб.

Пересмотру подлежит со следующего месяца и накопительная пенсия. В текущем году индексация этой выплаты составит 9,13%.

Изменения в законодательстве с 1 августа 2021 года коснутся услуг ЖКХ

С 1 августа текущего года подорожает газ. Приказом федерального антимонопольного ведомства предусмотрено трехпроцентное повышение.

Изначально правительство РФ планировало поднять оптовую стоимость «голубого» топлива с 1 июля, но из-за пандемии коронавируса индексацию решено было отложить.

В минувшем году российские парламентарии приняли закон 264-ФЗ, предусматривавший внесение важных изменений в следующие два закона:

«О национальной платежной системе»;

«О Центральном банке Российской Федерации».

Одной из предусмотренных законодателями поправок предстоит вступить в силу 3 августа 2021-го. Наличными деньгами больше нельзя будет пополнять неперсонифицированные электронные кошельки. Зачисление финансовых средств станет возможным исключительно через счета в банковских организациях.

Уточним, что основные «игроки» на рынке – по-прежнему «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney и PayPal.

Главная цель новой законодательной инициативы – борьба с легализацией доходов, получаемых преступным путем.

Возобновление международного авиасообщения

На 1 августа 2021 года планируется возобновление регулярных пассажирских авиаперелетов в международных направлениях, отмененных ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Самолеты будут отправляться пока только из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Турцию, Танзанию и Великобританию. Постепенно этот список планируют расширять.

Сообщает https://pronedra.ru/chto-izmenitsya-v-zhizni-rossiyan-s-1-avgusta-2021-goda-586398.html

Автор: Сообщает https://pronedra.ru/chto-izmenitsya-v-zhizni-rossiyan-s-1-avgusta-2021-goda-586398.html

Источник