Ключевский район: Через века, через года – помни

Прошло уже восемьдесят лет с начала Великой Отечественной войны… Целая человеческая жизнь.

В. Бакаенко Фото

За это время сменилось четыре поколения. Но память о тех трагических для всех жителей нашей страны годах, когда сапог оккупанта на утренней заре 22 июня 1941 года ступил на нашу землю, по-прежнему жива в памяти многих из нас, даже тех, кто знает о войне только по рассказам своих родных. Никто и не мог подумать тогда, в первые дни войны, что Победа ждет нас только в далеком 1945-ом, что впереди тяжелейшие годы лишений и испытаний, что в кровавой мясорубке погибнут около 28 миллионов советских людей. Мы говорим «около» поскольку до сих пор невозможно назвать точной цифры.

Война коснулась каждого села, каждой деревеньки, находящейся за тысячи километров от фронта. В Ключевском районе не гремели взрывы снарядов, не рвались бомбы, но здесь каждый день не смокал плач в одночасье овдовевших женщин, оставшихся сиротами детей, поседевших от горя матерей, не дождавшихся с войны своих сыновей и дочерей. В те трудные годы люди отдавали фронту последнее во имя Победы, не считаясь ни с чем, даже с тем, что сами они не доедали вволю, что пухли от голода их малолетние дети – дети войны, которых сегодня также осталось совсем немного, и можно сказать, что скоро только они и будут последними свидетелями той войны.

По традиции в Мемориальном парке села Ключи, где в очередной раз состоялась акция «Свеча памяти», в этот вечер вновь было многолюдно. Как когда-то восемьдесят лет назад ключевцы в едином патриотическом порыве штурмовали двери военного комиссариата, чтобы добровольцами уйти на защиту Родины, сейчас, теперь уже их потомки до четвертого колена, собрались вместе, чтобы преклонить колено перед Вечным огнем и отдать должное тем, кто навеки остался лежать на полях сражений, кто был замучен в концлагерях, кто умер от ран в госпиталях, кто вернулся, но не дожил до этого дня. К слову сказать, сегодня в районе остался только один участник битвы с фашизмом – Иван Иванович Паршин.

Выступая перед собравшимися, заместитель главы района по социальным вопросам Любовь Зюзина с трудом сдержала слезы, говоря о том, что всех нас война затронула своим черным крылом. И раны эти еще долго останутся незаживающими. Молодежь в этот вечер читала стихи о войне , исполняла песни и даже кружилась в вальсе, как 80 лет назад кружились в старом парке пары школьников – выпускников 1941 года. Все они тогда встали на защиту страны, и по статистике девять из десяти пали смертью храбрых. Это поистине страшные цифры – девять из десяти, то есть живым домой вернулся только каждый десятый. В вечерней тишине разливалась музыка, звучали песни, конечно же о войне… А над деревьями мирно летали быстрые ласточки. Прижавшись к мамам, улыбались мальчишки и девчонки, держа в руках зажженные свечи. На земле сегодня мир, мир, который подарили нам солдаты Великой Отечественной. И наш долг – свято чтить память о них.

В. Бакаенко.

Фото автора.

Автор: Виктор Бакаенко

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