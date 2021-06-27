Ключевский район: Будущее за молодыми

27 июня отмечается День молодежи в России.

Н. Гладких Фото

Вместе со своими сверстниками отметят праздник Дмитрий Горелик и Дарья Жибоедова, студенты Ключевского лицея профессионального образования.

Дмитрий в этом году заканчивает обучение в лицее и будет призван в ряды российской армии. Это будет для него первой ступенькой, так как в будущем он мечтает стать военным, а Дарья окончила третий курс по профессии «Управляющий сельской усадьбой». Эти ребята являются членами волонтерского отряда Ключевского лицея профессионального образования «Горячие сердца», который постоянно участвует в районных добровольческих акциях и мероприятиях. Среди своих друзей и знакомых Дмитрий и Дарья пользуются уважением, а для кого-то они стали и примером для подражания.

Дмитрий и Дарья – молодые люди активной жизненной позиции. Вперед и только вперед к намеченной цели – такой их девиз.

Мы поздравляем всех молодых, энергичных, целеустремленных, жизнерадостных с Днем молодежи. Дерзайте, учитесь новому, мечтайте и претворяйте свои мечты в жизнь, будьте счастливы.

Фото Н. Гладких.

Автор: Виктория Кукуречко

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